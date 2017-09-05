У Львові стартує проект «Під зорею Пінзеля»
Об 11.00 у Львівському прес-клубі розпочнеться прес-конференція на тему «Старт культурно-мистецького проекту «Під зорею Пінзеля».
Інформує Щоденний Львів.
Учасники:
• Мирослава Туркало, т. в. о. директора департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації;
• Тарас Демкура, меценат, віце-президент міжнародної торгової палати “ICC UKRAINE”, власник музею ексклюзивних ретро автомобілів “Ретро-кортеж” та етногалереї автентичних ужиткових речей “Спадок”;
• Івона Лобан, організатор, дизайнер-модельєр, власниця арт-студії.
Довідка від організаторів
Мета проекту – збереження та популяризація мистецької спадщини Іоана Георгія Пінзеля – знаного українського скульптора середини XVIII століття, представника пізнього бароко і рококо.
Важливим завданням проекту є активізація мистецького середовища Львова, Тернополя та Івано-Франківська, заохочення молодих та вже добре відомих художників, скульпторів, керамістів, літературних, театральних та музичних діячів до створення мистецьких творів, перформансів, інтерпретацій, присвячених творчості І. Г. Пінзеля. Свою творчість вже погодилися запрезентувати художники М. Демцю, Р. Грабар, О. Скоп, Т. Бенях, С. Міхновський, О. Жеребецька, В. Цісарик, О.Онуфрів, Л.Каліка, О.Крохмалюк, В.Одрехівський, П.Сипняк, У.Федько, В.Проданчук, Р.Йолич, П.Романчук, Т.Тарасенко ,О.Андрущенко,В.Москалюк,М.Москалюк, П.Ярмолик,О.Білорбан, М.Радь, П.Крохмалюк, Л.Панчишин та багато інших митців.
Мистецькі твори, виконані за мотивами творчості великого скульптора, стануть основою пересувної експозиції, що її доповнюватимуть та демонструватимуть в Україні та найбільших містах Європи.
Проект передбачає у майбутньому організацію традиційного щорічного міжнародного фестивалю Іоана Георгія Пінзеля, метою якого буде не лише поширення інформації про творчість геніального галичанина в Україні та світі, а й створення унікальної мистецької платформи для творчої співпраці, спілкування з глядачами, обміну досвідом та інтеграції митців різних країн.