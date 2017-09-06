Львів прийме Чемпіонат України з бігу по шосе на 10 км
17 вересня у Львові пройде “Львівська десятка” та Чемпіонат України з бігу по шосе на 10 км.
Про це повідомляє Status Quo – Львів.
Безкоштовно взяти участь у пробігу можуть як професіонали, так і аматори. Перших 200 фінішерів будуть нагороджені медалями.
Програма змагань:
8.00 – 9.30 – реєстрація учасників змагань в секретаріаті, видача номерів;
8.30 – 12.00 – робота камер схову;
9.00 – презентація спортсменів – учасників ЧУ з бігу по шосе на 10 км;
9.30 – 9.40 – розминка;
10.00 – загальний старт чоловіки, жінки. В першій лінії старту учасники Чемпіонату України, еліта “Львівської десятки 2017″;
11.30 – нагородження учасників ЧУ з бігу по шосе на 10 км;
12.00 – нагородження учасників-аматорів “Львівської десятки 2017″;
12.30 – загальна фотографія мешканців м. Львів, які подолали лінію фінішу;
12.50 – закриття стартового містечка.
Вікові групи:
- до 20 років;
- 20 – 29 років;
- 30 – 39 років;
- 40 – 49 років;
- 50 – 59 років;
- 60+ років
17 сентября во Львове пройдет “Львовская десятка” и Чемпионат Украины по бегу по шоссе на 10 км. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Львовской области.
Бесплатно принять участие в пробеге могут как профессионалы, так и любители. Первых 200 финишеров будут награждены медалями.
Программа соревнований:
8.00 – 9.30 – регистрация участников соревнований в секретариате, выдача номеров;
8.30 – 12.00 – работа камер хранения;
9.00 – презентация спортсменов – участников ЧУ по бегу по шоссе на 10 км;
9.30 – 9.40 – разминка;
10.00 – общий старт мужчины, женщины. В первой линии старта участники Чемпионата Украины, элита “Львовской десятки 2017″;
11.30 – награждение участников ЧУ по бегу по шоссе на 10 км;
12.00 – награждение участников-любителей “Львовской десятки 2017″;
12.30 – общая фотография жителей г.. Львов, преодолевшие линию финиша;
12.50 – закрытие стартового городка.
Возрастные группы:
- до 20 лет;
- 20 – 29 лет;
- 30 – 39 лет;
- 40 – 49 лет;
- 50 – 59 лет;
- 60+ лет