Українські гімнасти здобули п’ять нагород на етапі Кубка світу у Варні
06.09.2017 | Новини
Українські гімнасти здобули три золоті та дві срібні нагороди на етапі кубка світу з окремих видів багатоборства з гімнастики спортивної, що цими вихідними фінішував у болгарському місті Варна.
Про це повідомляє прес-служба UNN.
Так, бронзовий призер лондонської Олімпіади-2012 Ігор Радівілов став переможцем в опорному стрибку та у вправах на кільцях.
Крім того, двоє представників “синьо-жовтої” збірної піднялися на п’єдестал у фіналі вправ на паралельних брусах. Володарем золотої медалі став Петро Пахнюк, на другій сходинці Олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв.
Також в своєму активі Пахнюк має й срібло турніру, яке українець виборов у вільних вправах.