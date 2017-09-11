Роман Михайлів: «Головне – дотримуватися свого слова»
Роман Михайлів, президент футбольного клубу «Львів», розповів про останні досягнення, незабутній матч, назвав фаворитів та поділився планами на майбутнє.
Чому вирішили взяти під свою опіку дитячу школу ФК «Львів»?
У певний період займався ФК «Карпати» (Кам’янка-Бузька), а згодом тренер Роман Марич попросив підтримки, адже вони в той час перебували в скрутному становищі. Тому я прийняв рішення допомагати дитячій школі ФК «Львів». А відносно основної команди, то я вирішив відновити її, через те, що в нас дуже багато випускників ДЮФШ ФК «Львів» і в них немає можливості продовжувати свою футбольну кар’єру.
Розкажіть про останні досягнення клубу. Кого можете відзначити?
Щодо досягнень, це, напевно, те, що ми обіграли колишню команду Прем’єр-ліги «Волинь» та команду Першої ліги «Кремінь». Це найбільш яскраві моменти, що вдалося згадати та що відбулися зовсім недавно, приблизно місяць тому. В нас є багато молодих, перспективних гравців. Можу відзначити таких, як Кисленко, Шпирка.
А ще за ті роки, що я займаюся ФК «Львів», у нас з’явилися вихованці, які зараз грають у «Динамо» Київ та «Шахтарі».
Чи будете підсилювати команду досвідченими гравцями?
У нас є вже відомі гравці. Один із них Ощипко Ігор,український футболіст, який виступав, зокрема, за донецький «Шахтар», львівські «Карпати», австрійський «Штурм». Це колишній гравець національної збірної України.
Які цілі ФК «Львів»?
Є дитяча школа, тому найбільше сил та коштів будемо вкладати саме сюди. Основна ціль – розвиток та створення все кращих умов. Другою нашою метою є, щоб діти після школи продовжували грати в ФК «Львів».
Чи є якийсь незабутній матч для Вас? І розкажіть, чим він особливий.
Я переконаний, що він ще тільки попереду. Але, звісно, запам’ятався матч, який став стартом у професійній Другій лізі. Це гра ФСК з «Буковиною». Матч відбувся на оновленому стадіоні «СКІФ» і завершився нашою перемогою 4:3.
В одному з інтерв’ю Ви сказали: «Я вирішив відновити основну команду ФК «Львів», бо дуже багато випускників нашої ДЮФШ не мали можливості продовжувати свою футбольну кар’єру». Чи виправдала Ваші надії команда?
Головне, що я отримую задоволення від співпраці з молодим поколінням. Коли приходжу на стадіон та спостерігаю за грою діток, одержую масу позитивних емоцій.
Наші вихованці – це діти з 4 років, які в майбутньому будуть підсилювати основну команду.
Які плани стосовно реконструкції стадіону «Сокіл»? Що вже зробили і що на меті?
Президент Юрій Кіндзерський доклав максимум зусиль, щоб реконструювати стадіон, але під час кризи йому не вдалося до кінця все довести до ладу та міська рада вирішила забрати приміщення. Тому реконструювати приміщення ми не маємо права, а от штучне футбольне поле зробили останнього покоління, аналогів якому немає в Західній Україні, а можливо, і у всій країні. Також для дітей збудували ще одне невеличке поле та влаштували окремі роздягальні, адже в тих корпусах, що належать міській раді, немає відповідних санітарних умов.
Як проводите свої вихідні? Чи часто вдається відпочити?
Як тільки відчуваю потребу у відпочинку, то мерщій їду десь із сім’єю, в ідеалі на природу.
Автор: Валерія Носковська