Військові маневри триватимуть два тижні. Зазначається, що в військових навчаннях беруть участь близько 2,5 тис. військових з 15 країн – України, США, Канади, Болгарії, Грузії, Естонії, Італії, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини та Великої Британії.
Метою «Rapid Trident-2017» є обмін досвідом та навичками з передовими арміями світу, покращення взаємодії між штабами та підрозділами військ України, США, країн-учасниць і партнерів НАТО та членів програми «Партнерство заради миру».
Відзначається, що найбільші іноземні контингенти – від армій США та Канади, загалом близько 500 осіб. Український угрупування – понад тисячі осіб.