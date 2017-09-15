Студія краси NЮ – внутрішня краса кожного
Надія Дорош та Юліана Лушпак – подруги, яких 6 років тому звела доля. З тих пір це не лише друзі, а й партнери по бізнесу. Нещодавно відкрили спільними зусиллями власну студію краси NЮ. Це унікальне місце, де творяться дива: заспокійлива і розслаблююча атмосфера в поєднанні з турботливими руками майстрів, які роблять чудові перевтілення. Це перша у Львові студія краси, де для Ваших дітей створений спеціальний куточок справжніх емоцій і позитиву.
Юліана, розкажіть, як Ви познайомились і з чого почалась Ваша дружба.
Ми зустрілися близько 6 років тому в пологовому будинку, коли Надя народжувала сина Даниїла, а я доньку Емілію. З того дня триває як наша дружба, так і між дітками.
Надія, як виникла ідея створити студію краси?
Манікюром я займалася ще раніше як хобі та в майбутньому хотіла відкрити студію. Ну ось, моя мрія здійснилася. Через те, що ми з Юліаною без слів розуміємо одна одну, то ідея створення студії якось виникла раптово. Ми в прямому значенні доклали максимум зусиль, аби кожен наш гість почував себе комфортно. Навіть по ремонту ми все робили самі, відчули себе дизайнерами. NЮ – це внутрішня краса, яку ми створили від душі. І найприємніше те, що наші відвідувачі наші зусилля цінують і ми відчуваємо віддачу за те, що ми робили і робимо.
Які послуги Ви надаєте в студії краси гостям?
Юліана: Однією з головних пропозицій є дитячий куточок. Вперше у Львові з’явилася студія краси, де всі бажаючі можуть прийти з малюками, де їм буде весело та цікаво. Загальновідомо, що час швидкоплинний і не завжди встигаєш все зробити, тим більше, якщо маєш дітей. А догляд за собою – це візитна картка кожного.
Які саме послуги можете запропонувати своїм гостям?
Надія: Ми вдячні всім нашим відвідувачам, щодня працюємо над тим, щоб покращити сервіс, щоб гості були впевнені: ми контролюємо весь процес відносно безпеки та якості послуг. У центрі краси працює тільки висококваліфікований персонал із багаторічним досвідом роботи в цій сфері, який відрізняється, перш за все, індивідуальним підходом до кожного.
У нас повний спектр послуг:
• Догляд за волоссям (відновлення, зволоження, ботокс), зачіски.
Здорове і доглянуте волосся – мрія багатьох! Густі локони, ефект шовку або стильна стрижка додають впевненості й привертають захоплюючі погляди друзів і шанувальників.
• Манікюр і педикюр. Візитівкою кожної жінки є доглянуті руки з відмінним манікюром, адже вони надають їй вишуканості.
• Послуги візажиста. Професійний макіяж – це справжнє мистецтво і чарівництво.
• Нарощення, ламінування вій і архітектура брів.
З’являється загадковий погляд, як у голлівудських зірок.
• Мікроблейдинг брів та татуаж губ.
Як підбираєте колектив? Чи строгі Ви керівники?
Надія: Переконана, що один із головних чинників хорошої студії – це атмосфера, тому ми намагаємося зробити так, щоб кожен відвідувач відчував себе як дома. Щоб було затишно, в міру весело, комфортно. Тим більше, якщо ми себе позиціонуємо як студія, куди можна завітати зі своїми дітками. Це ж теж наші маленькі гості і нам важливо, щоб і їм було в радість приходити до нас.
Як встигаєте поєднувати сім’ю та роботу? І чи вдається?
Надія: Головне, щоб робота приносила безмежне задоволення. Дуже приємно усвідомлювати, коли певний час у собі носиш мрію, до якої прагнеш, а вона здійснюється, як це сталося і в мене.
Юлія: Я займаюся не тільки студією, а ще й кардинально іншою сферою -виробництвом та реалізацією виробів з деревини. Напевно, в читачів з’явиться питання: як мені це вдається? Відповідь: головне – бажання та правильно поставлені цілі.
Які плани на майбутнє?
Звісно, ми не збираємось зупинятися на досягнутому. Нашій студії менше року, тому на даний момент ми вкладаємо ідеї та сили по максимуму.
P.S. Бажаєте завжди мати чудовий зовнішній вигляд? Тоді студія краси NЮ чекає саме на Вас. Тут справжні майстри своєї справи, обслуговування найвищого рівня, широкий спектр послуг та приємна атмосфера. NЮ знає спосіб зробити будь-яку жінку по-справжньому красивою, а Ваших дітей щасливими. У студії краси гарантують відмінний результат.
Автор: Юлія Ваксман