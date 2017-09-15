У неділю у Львові перекриватимуть рух через забіг центром міста
15.09.2017 | Анонси
У Львові організують чемпіонат з бігу на 10 кілометрів «Львівська десятка». Чемпіонат України з бігу по шосе триватиме у місті у неділю, 17-го вересня.
Про це йдеться на сайті 032.ua
Забіг триватиме за маршрутом: проспект Свободи – вулиця Коперника – площа Різні – проспект Чорновола – вулиця Липинського та у зворотному напрямку.
Як розповіла речник патрульної поліції Львова Катерина Рибій, за маршрутом забігу у місті ситуативно перекриватимуть рух транспорту.
До пробігу 10-кілометрової дистанції запрошують усіх охочих. Учасників розподілять на шість вікових груп. На подолання маршруту бігуни матимуть ліміт в годину та двадцять хвилин.
Участь безкоштовна. Збір учасників о 9:00 перед Оперним театром. Загальний старт о 10:00.