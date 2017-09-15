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У неділю у Львові перекриватимуть рух через забіг центром міста

15.09.2017 | Анонси

У Львові організують чемпіонат з бігу на 10 кілометрів «Львівська десятка». Чемпіонат України з бігу по шосе триватиме у місті у неділю, 17-го вересня.

Про це йдеться на сайті 032.ua

Забіг триватиме за маршрутом: проспект Свободи – вулиця Коперника – площа Різні – проспект Чорновола – вулиця Липинського та у зворотному напрямку.

Як розповіла  речник патрульної поліції Львова Катерина Рибій, за маршрутом забігу у місті ситуативно перекриватимуть рух транспорту.

До пробігу 10-кілометрової дистанції запрошують усіх охочих. Учасників розподілять на шість вікових груп. На подолання маршруту бігуни матимуть ліміт в годину та двадцять хвилин.

Участь безкоштовна. Збір учасників о 9:00 перед Оперним театром. Загальний старт о 10:00.

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