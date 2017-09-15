Наталя Новіцька: «Ми намагались показати красу кожної жінки»
Секрети, що залишились поза кадром,відкриває фешин-стиліст проекту «Історія незалежної жінки» Наталя Новіцька. А також розповідає про створення унікального образу та дає поради модницям.
Розкажіть, як відбувалася підготовка до фотовиставки. Як підбирали образи жінкам?
До кожного проекту, зйомки я готуюся таким чином: уважно вивчаю людину, яку ми маємо фотографувати. Це не тільки зовнішність жінки, а, перш за все, хто вона, чим займається, як себе хоче показати людям, її внутрішній світ. Тоді відповідно до кожної людини я придумую образ: підбираю одяг, зачіску, макіяж, аксесуари, локацію, в якій найкраще все можна показати.
Чому жінки постали перед суспільством саме в таких образах?
У цьому проекті ми хотіли показати жінок таких, які вони є насправді. Тобто без додаткового навантаження одягом, косметикою, антуражем. Ми намагалися розкрити внутрішню красу кожної з них. Тому образи були прості й водночас цікаві для глядача, щоб привернути увагу до себе, але не відволікати від краси самої жінки.
Чи дотрималися тенденцій цьогорічної моди?
Насправді такі речі, як маленька чорна сукня, пальто чи піджак, накинуті на плечі, є класикою, тому актуальні кожного сезону. Але я підбирала одяг на зйомку з нових колекцій дизайнерів, тому так, думаю, дотрималися!
В яких кольорових гамах образи?
Згідно з нашою концепцією фотовиставки всі світлини повинні бути чорно-білі. Тому колір одягу не мав суттєвого значення. Переважно це були чорні, сірі, білі речі.
Можливо, на жінках є якісь всесвітньовідомі дизайнерські речі?
Звичайно, робота з такими жінками вимагає відповідного рівня одягу. Ми використовували Balmain, Vivienne Westwood, Elisabetta Franchi, Victoria’s Secret. Завдяки нашим партнерам – магазинам Trend Boutique, Weekend Concept Store, Secret Shop, Lily – жінки були дуже задоволені!
Як ви думаєте, чи всі почували себе комфортно у таких образах?
Скажу більше: всі були щасливі, під час зйомки панувала атмосфера свята, всі пили шампанське, спілкувалися – склалося таке враження, що зустрілися подруги гарно провести час, заодно і пофотографуватися.
Поділіться тенденціями моди на цю осінь, що буде у тренді. На які кольори мають звертати увагу модниці? Що ви рекомендуєте придбати?
У кожен сезон осінь-зима, особливо в наших кліматичних умовах, актуальні теплі тканини та фактури (твід, шерсть, шкіра, кашемір, вельвет).
Ну, і одяг, відповідно, такий, в якому буде затишно, зручно і тепло.
Найбільше я би виділила серед трендів об’ємні чоловічі костюми, всі речі з деніму темно-синього класичного кольору, твід, шерсть у клітинку, щоб додати благородного англійського шику. Також нікуди не ховаємо спортивні речі (об’ємні пуховики, треніки). Головне – вміти правильно поєднувати їх із іншим одягом. Мій найулюбленіший тренд – смокінг – це чудова альтернатива вечірнім сукням для любителів виглядати неординарно і стильно.
Щодо кольорів і фактур, то нюдові пастельні відтінки, які були так популярні влітку, також можна сміливо використовувати восени. Життєрадісні жовто-гарячий та оранжевий допоможуть побороти осінню хандру. Звичайно, будуть актуальні і традиційні теплі осінні кольори: бургунді, болотяно-зелені відтінки, бежеві, коричневі.
Автор: Юлія Ваксман