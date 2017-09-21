У центрі Львова облаштували платний паркінг
У Львові розпочала роботу парковка у центрі міста. Біля ринку «Вернісаж» створили один великий платний паркувальний майданчик на 73 місця.
Про це повідомляє lvivski.in.ua
Парковкою на 73 місця володіє «Львівавтодор». В’їзд на територію платний. Вже встановили шлагбауми і невелику касу у вигляді МАФу.
Про це повідомив Ігор Зінкевич у Facebook. Інформацію підтвердили у ЛКП “Львівавтодор”. Як зазначив Зінкевич, майданчик облаштовували у нічний час доби.
За попередньою інформацією у зоні паркування має бути нанесена розмітка та встановлено три шлагбауми: два на в’їзді та ще один на виїзді. Оплату потрібно буде проводитись на виїзді через касовий апарат. За годину паркування плата 8 гривень.
На паркувальному майданчику виділили 7 безкоштовних місця для паркування людей з інвалідністю. Паркувальний майданчик створили, об’єднавши парковки на вул. Вірменській (18 місць), вул. Лесі Українки (10 місць), вул. Низький Замок (20 місць) та на вул. Театральній (25 місць). Відповідне рішення на облаштування парковки прийняли в управлінні транспорту 17 травня 2017 року.