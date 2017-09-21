Завтра у Львові стартує «Фінал чотирьох» Кубка України-2017 з водного поло
У п’ятницю, 22 вересня, у Львові стартує «Фінал чотирьох» розіграшу Кубка України з водного поло 2017 року серед чоловіків. Матчі турніру відбудуться на водному майданчику басейну СКА (Львів, вулиця Клепарівська, 39-A).
Інформує Zik.
Боротьбу за почесний трофей упродовж трьох днів вестимуть чотири команди: чинний володар титулу львівське «Динамо», фіналіст минулорічного розіграшу збірна Харківщини та два переможці кваліфікаційного турніру, який у середу завершився в столичному Палаці підводного спорту – збірна Київщини і ВК «Маріуполь».
Упродовж перших двох днів команди проведуть по три поєдинки попереднього етапу, зігравши по одному матчу з кожним із учасників. У п’ятницю відбудуться ігри першого туру, а в суботу – другого і третього, зранку та ввечері відповідно. А в третій, заключний ігровий день відбудеться матч за третє місце та фінал, у яких зіграють команди, що на попередньому етапі займуть третє і четверте та перше і друге місця відповідно.
Календар матчів «Фіналу чотирьох» Кубка України-2017
ГРУПОВИЙ ЕТАП
22-е вересня (п’ятниця)
Перший тур
16:30 – 17:45. Збірна Київщини – ВК «Маріуполь»
17:45 – 19:00. «Динамо» Львів – Збірна Харківщини
23-е вересня (субота)
Другий тур
10:00 – 11:15. Збірна Харківщини – Збірна Київщини
11:15 – 12:30. «Динамо» Львів – ВК «Маріуполь»
Третій тур
16:30 – 17:45. ВК «Маріуполь» – Збірна Харківщини
17:45 – 19:00. «Динамо» Львів – Збірна Київщини
СТИКОВІ МАТЧІ
24-е вересня (неділя)
10:00 – 11:15. Гра за третє місце
11:15 – 12:30. ФІНАЛ
12:30. Нагородження та офіційне закриття турніру
Вхід для усіх категорій вболівальників – вільний.