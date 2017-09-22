Ще одна вулиця у центрі Львова стане пішохідною
22.09.2017 | Новини
Розташована поблизу проспекту Свободи в центрі Львова вулиця Михальчука стане пішохідною.
Відповідне рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху. Про це повідомляє Zaxid.Net.
Згідно з рішенням комісії, на в’їзді на вул. Михальчука з вул. Наливайка встановлять знак “Пішохідна зона”. З іншого боку вулиця примикає до просп. Свободи, але в’їзду для автомобілів звідти на неї немає.
Вул. Михальчука входить до переліку вулиць, які, згідно з концепцією розширення пішохідних зон у центрі Львова, мають стати пішохідними.
Нагадаємо, в пішохідну зону в’їзд дозволяється лише транспорту, який обслуговує мешканців пішохідної зони та розташовані там підприємства, а також транспорту, що належать мешканцям пішохідної зони.