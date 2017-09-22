На вул. Коперника у Львові планують добудувати трамвайну лінію
22.09.2017 | Новини
У Львові на вул. Коперника планують добудувати 320-метрову ділянку трамвайної лінії до перехрестя з вул. Сахарова – Вітовського. Завдяки цьому трамвай №3, який курсує з вул. Княгині Ольги до пл. Соборної, зможе швидше доїжджати до центру.
Про це йдеться на сайті ZAXID.NET
Як розповів керівник відділу стійких транспортних систем ЛКП «Львівавтодор» Павло Сирватка, проект добудови трамвайної колії на вул. Коперника поданий на отримання кредитного фінансування від Європейського інвестиційного банку.
Йдеться про 320-метрову ділянку вул. Коперника від перехрестя з вул. Сахарова та Вітовського до нинішньої трамвайної колії на вул. Коперника. Тут планують збудувати колію в один бік – в напрямку центру.