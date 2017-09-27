У Львові відбудеться карнавальна хода театрів
27.09.2017 | Анонси
У суботу, 30 вересня, у Львові відбудеться карнавальна хода театрів.
За інформацією прес-служби Львівської міськради, хода відбудеться в рамках Міжнародного театрального фестивалю «Золотий Лев», який триватиме у Львові з 30 вересня по 3 жовтня.
Карнавальна хода розпочнеться о 17:00 на площі перед ЛНУ імені Івана Франка і завершиться о 18:00 біля Оперного театру. За час ходи учасники пройдуть такими вулицями, як Листопадового Чину, Гнатюка, пр. Свободи і площею Міцкевича.
Додамо, що у зв’язку із карнавальною ходою театрів у центрі Львова відбудеться ситуативне перекриття руху транспорту тривалістю до 5 хвилин.