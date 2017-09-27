У Львові стартує аматорська ліга з флорболу
Сьогодні, 27 вересня, з 18.30 до 22.00 год., у СК «Динамо» (вул. Зелена, 59) розпочнеться боротьба восьми аматорських команд у змаганнях, що втретє поспіль проводяться у місті Лева.
Про це повідомляє Lviv.tv.
Протягом чотирьох місяців «Нові імена», «ЛНУ», «Корзо», «Квітка», «Skelia», «Lemberg2», «Янтар» та «Lemberg» зіграють чотири повноцінних тури, в яких визначать квартет, який у грудні побореться за звання кращої аматорської команди Львова.
Базові дні проведення кожного туру та серії плей-офф: 27.09, 25.10, 15.11, 6.12 та 16.12. 17
«Вже третій рік поспіль флорбольний клуб «Лемберг» організовує аматорську лігу. Це успішний турнір, в якому беруть участь вісім команд. У майбутньому плануємо залучати до цих змагань більшу кількість команд не лише з міста Львова, а й з області.
Родзинкою змагань є те, що навіть не маючи команди, ви можете прийти та спробувати свої сили у такому цікавому виді спорту як флорбол. Для цього достатньо мати лише спортивну форму. Іншими атрибутами ми забезпечимо»,- розповів Роман Лозинський, голова Львівської обласної федерації флорболу.
Вхід вільний.