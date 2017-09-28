Новий світовий рекорд з ворк-ауту встановила 7-річна львів’янка Ніколь Князєва
28.09.2017 | Новини
Дівчинка під час міжнародних змагань у Львові здобула першість із силового підйому з переворотом на перекладині у своїй віковій категорії. Вона зробила це вісімдесят разів, а це вдвічі більше, ніж попередній максимальний результат.
Про це йдеться на сайті www.ntn.ua
На змаганнях у Львові Ніколь була найменшою учасницею. Раніше ж юна спортсменка виступала у Дніпрі, де підтяглася на перекладині тридцять п’ять разів. Сама переможниця відверто соромиться такої уваги до себе. Каже, що не має наміру зупинятися на досягнутому. Та розповідає, як прийшла в цей вид спорту.