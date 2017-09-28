У Польщі діти з Яворівщини втілюють у життя міжнародний проект «Граємо разом»
Сьогодні, 28 вересня учнівська делегація з Чернилявської ЗОШ I-III ступенів імені Т. Перуна, що в Яворівському районі Львівської області, вирушила в Республіку Польщу, де візьме участь в реалізації міжнародного проекту «Граємо разом».
Про це повідомляє ZIK з посиланням на дані відділу освіти Яворівської РДА.
Цей вояж за кордон дітей з Яворівщини разом з педагогами відбувається в межах угоди про співпрацю між селом Медзіхово (Великопольське воєводство, Республіка Польща) та прикордонним селом Чернилява (Україна). І триватиме – з 28 вересня по 8 жовтня.
У Польщі 20 підлітків з української прикордонної Черниляви і таке саме число їхніх польських однолітків з Медзіхово під час гри, змагання та спільних добрих справ навчатимуться дотримуватися правил, формуючи чесну, відкриту і відповідальну особистість.
Діти проживатимуть у готелі «Ранчо Колорадо», відвідають місто Познань.