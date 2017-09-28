У львівських навчальних закладах заборонили збирати кошти
Таке нововведення прийняли, щоб запобігти корупції. Відтак, в усіх навчальних закладах Львова забороняється збирати гроші з дітей або їх батьків. Заборона також стосується відзначення свят та проведення ремонтних робіт.
Про це повідомляється на сайті Твоє Місто
Нововведення прийняли, щоб надалі запобігти корупції у навчальних закладах. Надалі батьки зможуть лише добровільно надавати матеріальну допомогу, надіславши кошти на реєстраційний рахунок закладу.
Керівництво шкіл зобов’язали регулярно інформувати про надходження і використання коштів.
Нагадаємо, ГО “Батьківська рада Львівщини” активно виступає проти корупції в школах. Від 30-го квітня до 7-го травня у соцмережі Facebook громадська організація запустила Всеукраїнський флешмоб #ЯПротиПоборівВОсвіті, щоб привернути увагу громадськості до проблеми поборів в освітніх закладах.
Як раніше розповіла Голова Батьківської Ради Львівщини Олена Пономарева, Батьківська Рада Львівщини не проти допомоги школам: «Але законним способом. Для цього є спецрахунок, на який потрапляють гроші і перебувають під контролем. Ніхто не вкраде ні копійки, не витратить на неіснуючі фонди і на шкіряне крісло в кабінеті директора».
«До нас приходять батьки і під час зустрічі розповідають ситуації, але до того, щоб написати заяву, не доходить. Маю інформацію, що нещодавно в перших-четвертих класах збирали по 500 гривень на столи і подарунок вчительці, яка замовила собі золотий ланцюжок. Але окрім того, що вона його замовила, сказала: «Ви ж бачите, що шия в мене груба, тому тоненька мені не підійде», – розповідає Олена Пономарева.