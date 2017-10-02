На вулиці Садовій встановили перший у Львові велосипедний шлюз
02.10.2017 | Новини
Нещодавно на вулиці Садовій було встановлено перший у Львові велосипедний шлюз, який призначений для безпечного перетину перехрестя велосипедистами.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міського голови Львова, директор Інституту просторового розвитку Олег Шмід, повідомляє 032.ua.
За інформацією Олега Шміда, велосипедні накопичувачі часто використовують у тих країнах, де є розвинута велоінфраструктура. Завдяки їм власники двоколісних розташовуються перед автівками і перетинають перехрестя першими.