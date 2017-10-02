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На Львівщині стартував новий пластовий рік

02.10.2017 | Новини

У неділю, 1 жовтня, у місті Новояворівськ на Львівщині відбулось традиційне відкриття пластового року Львівської округи НСОУ Пласт.

З цієї нагоди до міста прибуло три сотні пластунів зі Сокаля, Самбора, Червонограда, Дрогобича, Мостиська, Жидачева, Хирова,Трускавця та інших міст і сіл області, повідомляє forpost.lviv.ua

Розпочався захід урочистою ходою пластунів містом від пам’ятника Івану Мазепі до пам’ятника Тарасові Шевченку, де відбулася Молебень.

Опісля в межах відкриття пластового року майбутні пластуни склали присягу, а активні учасники отримали нагороди.

Також гості відкриття почастувались солодощами на пластовому ярмарку позмагались у «Веселих стартах» та взяли участь у квесті.

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