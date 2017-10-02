У Львові поклали квіти до пам’ятника Михайлу Грушевському
У Львові у рамках вшанування 151 річниці від дня народження Михайла Грушевського та 70 роковин акції “Вісла” – “Журавлі пам’яті Холмського краю”, відбулося покладання квітів до пам’ятника Михайлу Грушевському (проспект Шевченка).
Про це пише Depo.Львів з посиланням на сайт “Фотографії Старого Львова“.
Біля монументу Голові Центральної Ради зібрались представники влади, громадські діячі, делегація Українського Товариства (м. Люблин, Польща) на чолі з Головою доктором Григорієм Купріяновичем, Галицька родина Грушевських, львів’яни та гості міста, аби під звуки гімну у виконанні Галицького академічного камерного хору вшанувати його пам’ять покладанням квітів.
“Для кожного українця постать Михайла Грушевського особливо важлива, і ми щороку вшановуємо його пам’ять, щоб популяризувати діяльність та життя цього патріота, зокрема, серед молоді та дітей”, – підкреслила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій ЛОДА Мирослава Туркало.
Вшанування продовжилися відкриттям виставки у Державному меморіальному музеї Михайла Грушевського у Львові та урочистостями в Палаці мистецтв.