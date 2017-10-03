Львівський стартап переміг на міжнародному конкурсі Lviv IT Arena 2017
На міжнародній конференції Lviv IT Arena 2017 визначили переможців конкурсу стартапів. Усього до Львова їх привезли понад сто, серед них українські та зарубіжні. Проект львів’ян Senstone переміг на конференції у номінації «Бізнес для споживачів».
Про це повідомляє сайт zaxid.net
У категорії «Бізнес до бізнесу» перемогла платформа Docsify. Додаток прив’язаний до пошти й аналізує взаємодію продавця та покупця. Таким чином, можна суттєво зекономити час для укладання ділових угод із потенційно вигідними клієнтами.
У категорії «Бізнес для споживача» переміг розумний диктофон від львівської компанії Senstone. Це портативний нотатник, який записує голос і перетворює його на текст у спеціальному додатку.
«Принцип роботи дуже простий: коли у вас є якась добра думка, щось важливе, що треба запам’ятати, ви просто натискаєте на нього, говорите, і ви забуваєте про то. А ми, наша аплікація, транскрибуємо, перетворюємо в текст», ‒ розповідає засновник проекту Маркіян. Також Senstone реагує на емоції, тож можна класифікувати дописи за настроєм.
До фіналу пройшли і чотири іноземні проекти. Наприклад, каліфорнійська платформа GameTree створена для ігроманів, які можуть об’єднуватися у команду з різних куточків світу. «Цей проект об’єднує геймерів. У деяких іграх є дуже багато гравців, тож важко знайти того, з ким буде зручно грати. Цю проблему вирішить наш додаток», ‒ розповідає засновник GameTree Джон.
А ось у компанії Jetbeep вирішили позмагатися із QR-сканерами у супермаркетах. «Ми розробили технологію, яка ідентифікує клієнта і коштує в десять разів приблизно дешевше ніж QR-код», ‒ розповів засновник проекту Валерій. Така система допомагає суттєво зекономити час і швидше дізнатися про бонуси й знижки.
Хлопці із компанії Pibox створили своєрідну соціальну мережу для роботи над створенням пісень. У ній можна ставити позначки на треках, обговорювати недоліки й переваги продукту, долучати всіх, хто працює над його створенням.
Автори стартапів змагалися за перемогу з допомогою «пітчу» ‒ коротких презентацій і дискусій навколо проектів. Переможці отримали спеціальні призи, серед яких ‒ запрошення на міжнародні конкурси і конференції.