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Львівський стартап переміг на міжнародному конкурсі Lviv IT Arena 2017

03.10.2017 | Новини

На міжнародній конференції Lviv IT Arena 2017 визначили переможців конкурсу стартапів. Усього до Львова їх привезли понад сто, серед них українські та зарубіжні. Проект львів’ян Senstone переміг на конференції у номінації «Бізнес для споживачів».

Про це повідомляє сайт zaxid.net

У категорії «Бізнес до бізнесу» перемогла платформа Docsify. Додаток прив’язаний до пошти й аналізує взаємодію продавця та покупця. Таким чином, можна суттєво зекономити час для укладання ділових угод із потенційно вигідними клієнтами.

У категорії «Бізнес для споживача» переміг розумний диктофон від львівської компанії Senstone. Це портативний нотатник, який записує голос і перетворює його на текст у спеціальному додатку.

«Принцип роботи дуже простий: коли у вас є якась добра думка, щось важливе, що треба запам’ятати, ви просто натискаєте на нього, говорите, і ви забуваєте про то. А ми, наша аплікація, транскрибуємо, перетворюємо в текст», ‒ розповідає засновник проекту Маркіян. Також Senstone реагує на емоції, тож можна класифікувати дописи за настроєм.

До фіналу пройшли і чотири іноземні проекти. Наприклад, каліфорнійська платформа GameTree створена для ігроманів, які можуть об’єднуватися у команду з різних куточків світу. «Цей проект об’єднує геймерів. У деяких іграх є дуже багато гравців, тож важко знайти того, з ким буде зручно грати. Цю проблему вирішить наш додаток», ‒ розповідає засновник GameTree Джон.

А ось у компанії Jetbeep вирішили позмагатися із QR-сканерами у супермаркетах. «Ми розробили технологію, яка ідентифікує клієнта і коштує в десять разів приблизно дешевше ніж QR-код», ‒ розповів засновник проекту Валерій. Така система допомагає суттєво зекономити час і швидше дізнатися про бонуси й знижки.

Хлопці із компанії Pibox створили своєрідну соціальну мережу для роботи над створенням пісень. У ній можна ставити позначки на треках, обговорювати недоліки й переваги продукту, долучати всіх, хто працює над його створенням.

Автори стартапів змагалися за перемогу з допомогою «пітчу» ‒ коротких презентацій і дискусій навколо проектів. Переможці отримали спеціальні призи, серед яких ‒ запрошення на міжнародні конкурси і конференції.

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