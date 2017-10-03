03.10.2017 | Анонси
21 жовтня у конференц-залі готелю «Жорж» відбудеться перший у Львові маштабний форум маркетологів - PrimeMarketing.
Prime Marketing – подія, яка об’єднає досвідчених PR-спеціалістів та ТОП маркетологів України. На конференції Вам допоможуть дізнатись що таке правильний маркетинг, як розвивати свою унікальну стратегію, як уникнути шаблонів і типових помилок та ефективно використовувати нові інструменти маркетингу та PR.
Програма Prime Маркетинг побудована так, щоб учасники змогли систематизувати свої знання про маркетинг, збудували власну систему координат для роботи в індустріях маркетингу, реклами і PR. Тільки реальні кейси і практичні лекції.
Що Ви отримаєте від конференції ?
- Прописані маркетинг та PR стратегії
- Створена система залучення і утримання клієнтів
- Ефективне використання рекламного бюджету
- Зростання операційного та чистого прибутку
- Удосконалення традиційних та застосування нових інструментів
- Більше задоволення від бізнесу. Натхненні ідеї та методики на весь рік