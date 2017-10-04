Новий простір неформальної освіти в ЛНУ: що це і для чого?
Програма «Простору неформальної освіти» складена на цей тиждень (2-6 жовтня). Ініціювала створення креативного простору громадська організація «Лабораторія ідей», про проект розповіла Христина Луців – один з організаторів простору. В приміщенні університету імені Івана Франка у понеділок, 2 жовтня, офіційно відкрили студентський креативний простір – University open space.
Про це повідомляє сайт lvivski.in.ua
Що це за креативний простір? Ідея простору виникла ще на початку квітня в організації «Лабораторія ідей». Було вирішено подати проект в ОДА для громадських ідей, так і утворилась ідея створити креативний простір в університеті, де проводитимуть тренінги, де студенти зможуть реалізувати свої ідеї, збиратись з однодумцями. Як зазначає Христина Луців, студентам Франкового вишу не вистачало такого місця. В тиждень відкриття у цьому креативному просторі неформальної освіти вже заплановані зустрічі та лекції.
А що далі? В планах організаторів, щоб University open space працював на постійній основі. Щоб студенти також долучались, щоб писали проекти та реалізовували власні ідеї. Є сподівання, що цей креативний простір стане таким великим, що пошириться і на інші факультети, а не буде тільки у головному корпусі. Також ще під час виникнення ідеї, організатори надихались досвідом просторів неформальної освіти створених в інших містах. Так багато спілкувались з організаторами такого простору при Дніпропетровському університеті. В планах об’єднуватись, ділитись досвідом, продовжувати співпрацю. Для кого відкритий простір? Простір неформальної освіти створений не тільки для студентів ЛНУ. Так , наприклад, на події зареєструвалось багато студентів з інших ВНЗ. University open space відкритий для всіх студентів, які бажають приходити сюди. Вже після перших кількох днів очікування від проекту справдились. Уже з’явились ініціативні студенти, які радо приєднуються до проекту. Вже навіть подавали ідеї заходів. Чи багато студентів готові відгукнутись? Як зазначають організатори, більша частина студентства є пасивно, але є частина і тих студентів, яким потрібні такі креативні простори. Молодьмає купу ідей, але не має можливості реалізувати їх. В University open space їм допоможуть з реалізацією, направлять в правильне русло. Графік роботи креативного простору В планах організувати серію подій, про які будуть анонсувати на своїх сторінках у соціальних мережах. Адреса креативного простору Вулиця Університетська,1 , к. 081. Вхід з внутрішнього дворику.