МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ АУДІОМИСТЕЦТВА “ТЕТРАМАТИКА” СТАРТУЄ У ЛЬВОВІ
Вже в третє у Львові буде проходити міжнародний Фестиваль аудіовізуального мистецтва «ТЕТРАМАТИКА».Фестиваль присвячений аудіовізуальному та інтерактивному мистецтву, що зосереджується на взаємодії музики і зображення та на розкритті потенціалу застосування ІТ технологій в мистецьких творах.
Про це йдеться на сайті www.ukraineartnews.com
Метою ТЕТРАМАТИКИ є пропагувати розвиток мультимедійного та інтерактивного мистецтва а також створення міжнародної фестивальної платформи як унікального середовища для обміну досвідом митцями різних країн та лабораторії творчого процесу.
Цьогоріч в програмі Фестивалю аудіовізуального мистецтва ТЕТРАМАТИКА:
виставка “Kein Name” відомого польського митця Мірослава Балки яка відкриється 12 жовтня, «Мистецько-освітній проект «освіта й творчий експеримент» щопроходитеме в п’ятьох вищих навчальних закладах Львова, який спробує показати можливі шляхи співпраці між творчою уявою та новітніми технологіями у технічних науках, медицині, тощо, в рамках проекту відбудуться триденні майстер-класи результати яких будуть представлені в Музеї Ідей (13-26.10 2017). Проект «МЕТОДА» незалежної кураторської групи ВАУМА відкриється 4 жовтня в Галереї Дзиґа. Кураторський проект Антона Лапова «Future Perfect | Доконане Майбутнє» досліджуватиме ідеології прогресу через звернення до конкретних міських локацій пов’язаних з індустріальною історією Львову, одна з частин проекту буде проходити в URBAN бібліотеці з 13 по 26 жовтня. Окрім цього у програмі Фестивалю численні лекції, майстеркласи, дискусії та творчі зустрічі з митцями!