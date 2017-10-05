У Львові покажуть фільм про Василя Сліпака
Документальний фільм Леоніда Кантера та Івана Ясного «МІФ» розпочинає тур містами України з допрем’єрними показами. У Львові картину покажуть 4 листопада у «Планеті кіно» в ТЦ «Форум».
Про це повідомяє zaxid.net
Кошти на зйомку цього фільму збирали за допомогою краудфандінга. Також проект став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно.
« До створення стрічки долучилися тисячі людей, що допомогли по крихтах зібрати відео та фото фрагменти життя Великого Українця. Доброчинці з усього світу надіслали кошти на виробництво фільму. На завершальному етапі плече підтримки підставило також Держкіно України. Від усього серця дякуємо всім, хто вірить і допомагає!», – наголошують автори.
Картину знімали і в Україні, і у Франції, де працював останні роки співак, поспілкувалися з колегами та рідними, а також дістали раритетні відео.
Український оперний співак Василь Сліпак загинув 29 червня 2016 року в зоні бойових дій на Донбасі. Він воював в рядах ДУК «Правий сектор». 42-річний Василь Сліпак отримав смертельне поранення від кулі снайпера.
У широкий прокат фільм вийде у січні 2018 року.