В мерії відкрили етно-фотовиставку, присвячену Міжнародному дню людей похилого віку
У приміщенні Львівської міської ради на 2-му поверсі відкрили етно-фотовиставку робіт львівських фотографів, присвячену Міжнародному дню людей похилого віку під назвою «Краса в літах».
Про це інформує прес-центр ЛМР.
«На світлинах – наші фотомоделі, підопічні Львівського міського територіального центру. На фото літні пани та панянки вбрані в українські вишиванки. Кожна світлина має свій настрій. Мудрість, радість, мрійливість, кохання, переживання – все це можна побачити, споглядаючи ці фото. На відкритті фотовиставки з побажаннями добра, здоров’я та довголіття до всіх присутніх звернулися в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко та директор Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Віталій Брославський. Львів’яни з цікавістю розглядали свої світлини та ділилися враженнями один з одним», – розповіли у Львівському терцентрі.
Фотовиставку організовано Львівським міським територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Зі слів організаторів, львівські фотомитці на благодійній основі створили світлини літнім львів’янам, а в салонах краси їх підготували до фотосесії.
Організатори запрошують усіх відвідати етно-фотовиставку.