Львівська шпажистка Ксенія Пантелєєва здобула «срібло» Кубка України-2017 з фехтування
У Львові, на фехтувальних доріжках Універсального манежу Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського завершився особисто-командний розіграш Кубка України 2017 року з фехтування на шпагах і рапірах.
Слідом за рапіристами, про змагання яких ми уже розповідали, вийшли шпажисти. Першими виясняли стосунки представниці прекрасної статі. В особистому турнірі серед головних дійових осіб кубкових баталій були перший номер національного рейтингу, вихованка тернопільської школи фехтування Олена Кривицька, яка нині представляє столицю та в повному складі студентська збірна України, що минулого літа стала переможцем Всесвітньої Універсіади-2017 в Тайбеї. Нагадаємо, що у тому «золотому» квартеті окрім киянки Джоан Фейбі Бежури було аж три представниці Львівського державного університету фізичної культури – магістрант Юлія Свистіль та випускники нашого вишу Ксенія Пантелєєва і Анфіса Почкалова, яка, щоправда, з цього сезону змінила львівську прописку на київську, пише ldufk.edu.ua.