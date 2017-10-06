Переглянути
Найсвіжіший номер
журналу "РІА-Україна"!

У Львові шукають художників та волонтерів для створення вуличних поетичних галерей

06.10.2017 | Анонси
У Львові шукають художників для віршів на стінах до 80-ї річниці “Розстріляного Відродження”

Про це повідомляє сайт galinfo.com

Проект приурочений до 80-тої річниці “Розстріляного Відродження”.

Як зазначають автори проекту з ГО “Граніт”, протягом цього року у Львові вже створено 16 стінописів з віршами. На даному етапі у організаторів є погоджений ряд площин та закуплені витратні матеріали для створення ще 12 стінописів.

Проект має на меті як вшанування українських поетів, так і ревіталізацію занедбаних стін.

Художникам та волонтерам зголошуватись за посиланням: goo.gl/wQduqk

або на сторінці ГО “Граніт” у ФБ: fb.com/mo.granit/

Контакти організаторів:

Ольга Ратінська 097 258 70 13

Андрій Мочурад 097 945 00 05

Довідка:

Початком масового нищення української інтелігенції вважається травень 1933 року, коли 12—13 відбулися арешт Михайла Ялового і самогубство Миколи Хвильового. Кульмінацією дій радянського репресивного режиму стали масові розстріли «контрреволюціонерів», вчинені напередодні 20-річчя жовтневого перевороту. Так, 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох (Карелія) було страчено велику групу «політичних» в’язнів Соловецької тюрми. У списку  розстріляних 3 листопада, були Лесь Курбас, Микола Куліш, Матвій Яворський, Володимир Чеховський, Валер’ян Підмогильний, Павло Филипович, Валер’ян Поліщук, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Марко Вороний, Михайло Козоріс, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий та інші. Загалом в один день за рішенням несудових органів було страчено десятки представників української інтелігенції, а число знищених протягом кількох тижнів, сягало понад 500 осіб.

Подібні записи