У Львові шукають художників та волонтерів для створення вуличних поетичних галерей
У Львові шукають художників для віршів на стінах до 80-ї річниці “Розстріляного Відродження”
Про це повідомляє сайт galinfo.com
Проект приурочений до 80-тої річниці “Розстріляного Відродження”.
Як зазначають автори проекту з ГО “Граніт”, протягом цього року у Львові вже створено 16 стінописів з віршами. На даному етапі у організаторів є погоджений ряд площин та закуплені витратні матеріали для створення ще 12 стінописів.
Проект має на меті як вшанування українських поетів, так і ревіталізацію занедбаних стін.
Художникам та волонтерам зголошуватись за посиланням: goo.gl/wQduqk
або на сторінці ГО “Граніт” у ФБ: fb.com/mo.granit/
Контакти організаторів:
Ольга Ратінська 097 258 70 13
Андрій Мочурад 097 945 00 05
Довідка:
Початком масового нищення української інтелігенції вважається травень 1933 року, коли 12—13 відбулися арешт Михайла Ялового і самогубство Миколи Хвильового. Кульмінацією дій радянського репресивного режиму стали масові розстріли «контрреволюціонерів», вчинені напередодні 20-річчя жовтневого перевороту. Так, 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох (Карелія) було страчено велику групу «політичних» в’язнів Соловецької тюрми. У списку розстріляних 3 листопада, були Лесь Курбас, Микола Куліш, Матвій Яворський, Володимир Чеховський, Валер’ян Підмогильний, Павло Филипович, Валер’ян Поліщук, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Марко Вороний, Михайло Козоріс, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий та інші. Загалом в один день за рішенням несудових органів було страчено десятки представників української інтелігенції, а число знищених протягом кількох тижнів, сягало понад 500 осіб.