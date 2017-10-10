На Львівщині відбудуться змагання з гірського бігу
10.10.2017 | Анонси
15 жовтня у смт. Славське Сколівського р-ну відбудуться змагання з гірського бігу (вгору- вниз).
Довжина траси орієнтовно 14,5 км, одне коло з забігом на г. Ільза (1066м).
Про це повідомляє прес-служба ЛОДА
Програма змагань:
14.10.(субота). 15.00-19.00 – робота секретаріату, реєстрація та видача стартових пакетів ( пункт ГОРСу, вул. Устияновича 2, смт. Славське)
15.10.(неділя). 10.00-12.30 – робота секретаріату, реєстрація та видача стартових пакетів на старті змагань. Центральна площа смт. Славське, біля пам’ятника Т.Г. Шевченкові.
13.00 – старт змагань
16.00 – завершення ліміту часу та закриття траси
16.30 – нагородження переможців та призерів змагань.