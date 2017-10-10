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На Львівщині відбудуться змагання з гірського бігу

10.10.2017 | Анонси

15 жовтня у смт. Славське Сколівського р-ну відбудуться змагання з гірського бігу (вгору- вниз). 

Довжина траси орієнтовно 14,5 км, одне коло з забігом на г. Ільза (1066м).

 Про це повідомляє прес-служба ЛОДА

Програма змагань:

14.10.(субота). 15.00-19.00 – робота секретаріату, реєстрація та видача стартових пакетів ( пункт ГОРСу, вул. Устияновича 2, смт. Славське)

15.10.(неділя). 10.00-12.30 – робота секретаріату, реєстрація та видача стартових пакетів на старті змагань. Центральна площа смт. Славське, біля пам’ятника Т.Г. Шевченкові.

13.00 – старт змагань

16.00 – завершення ліміту часу та закриття траси

16.30 – нагородження переможців та призерів змагань.

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