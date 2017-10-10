Трускавець приймає відкритий всеукраїнський турнір з боксу
10.10.2017 | Анонси
Трускавець приймає відкритий всеукраїнський турнір з боксу на відзначення Дня захисника України.
Про це повідомила заступник начальника управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Оксана Вацеба.
Упродовж 12 – 14 жовтня 2017 року в Трускавецькому спортивно-оздоровчому комплексі ДЮСК «Спортовець» відбудеться відкритий всеукраїнський турнір з боксу серед юнаків 2004-2007 р.н. з нагоди святкування Покрови Пресвятої Богородиці, Днів Українського козацтва та захисника України.
Початок змагань 12 жовтня о 12.00 год.