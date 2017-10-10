Шпиталь Шептицького у Львові відновив столітні традиції волонтерства професорів-медиків

У шпиталі ім. Шептицького у Львові відновлено традицію співпраці з найкращими лікарями Львова. Нещодавно було підписано угоду з Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького, відповідно до якої відвідувачі шпиталю зможуть отримати консультації професорів медуніверситету.
Про це повідомляє lvnews.org.ua/
Львівські вчені, професори та завідувачі кафедрами Львівського медуніверистету надаватимуть консультації на волонтерських засадах один раз на місяць, згідно з графіком, за такими спеціалізаціями: дерматологія (доц. Сизон О.О – перший четвер щомісяця 10:00 – 13:00.) , внутрішні хвороби (терапія) (проф. Дутка Р.Я. – друга п’ятниця щомісяця 11:00 – 13:00) , ревматологія (проф. Надашкевич О.Н. – третя п’ятниця щомісяця 10:00 – 13:00), неврологія (проф. Негрич Т.І. – перший понеділок щомісяця 15:00 – 17:00), ендокринологія (доц. Урбанович А.М. – перша п’ятниця щомісяця (лише у жовтні – 27,четвер) 10:00 – 13:00), імунологія і алергологія (проф. Чоп’як В.В. – другий четвер щомісяця 11:00 – 13:00)
Сьогодні у Шпиталі Шептицького діють послуги консультативно-діагностичного відділення (обстеження, консультації лікарів, сучасна лабораторія для біохімічних та клінічних аналізів та ін.); відділення паліативного лікування (догляд невиліковно хворих); хоспіс вдома – виїзна бригада із послугами догляду важкохворих пацієнтів вдома та супровід їх родин (у межах. м Львова); Центр психічного здоров’я: психологічна, психотерапевтична, духовна опіка, консультування психіатра; проект «Домашня опіка» – соціальний догляд одиноких соціально незахищених осіб у домашніх умовах; програма випозичення реабілітаційного обладнання.
«Діючи у медичній та соціальних сферах від імені УГКЦ, Шпиталь Шептицького прагне надавати пацієнтам комплексну допомогу на основі ідеї цілісного підходу до розуміння життя людини: «дух-душа-тіло»» – каже заступник адміністратора з медичної частини Наталія Ван Доеверен. – «У своїй щоденній роботі працівники Шпиталю, керуючись загальнолюдськими та християнськими цінностями прагнуть донести до кожного ідею милосердя, співчуття та підтримки. Благодійна діяльність, у шпиталі здійснюється на засадах соціального підприємництва. Адже, благодійність – це і спосіб отримати, і спосіб віддати! Отже, кожен, хто звертається за послугами до Шпиталю, оплативши медичні послуги, допомагає тим, хто не може сам заплатити за якісні медичні послуги (рентген, УЗД, аналізи та ін). 10 % оплаченої вартості медичної послуги зараховується у Шпитальний Фонд допомоги всім, хто потребує підтримки».