«Укравтодор» оголосив про плани будівництва автобану Львів – Будапешт
Зі Львова до Мукачева можна буде доїхати за 2 години
Про це повідомляє zaxid.net
Держагентство автодоріг України оголосило про плани будівництва автобану Львів – Будапешт, який стане одним з основних транспортних коридорів з України до ЄС та скоротить шлях зі Львова до Мукачева до двох годин.
«Державне агентство автомобільних доріг України має намір реалізувати проект нового автобану Львів – Будапешт через КПП «Дийда». У межах реалізації цього проекту «Укравтодор» спільно із Світовим банком почали підготовку попередньої стадії проекту будівництва (реконструкції) дороги Львів – Мукачево», – мовиться в повідомленні прес-служби «Укравтодору».
Планується, що нова траса поєднає Львів з угорським автобаном М-3 Будапешт – Н’їредьхаза і стане головним автомобільним коридором між Україною та Угорщиною. Внаслідок цього дорога має стати артерією для експорту українських товарів до країн Східної та Південної Європи та транзитним коридором через Україну з Білорусі та країн Балтії до країн Східної та Південної Європи, а також забезпечить сполучення Закарпаття із іншими регіонами України.
Як зазначають в «Укравтодорі», траса М-06 з Мукачева до Львова проходить через складний гірський рельєф, через що проїзд по ній займає близько 3,5 годин. Планується, що новий автобан скоротить час в дорозі до 2 годин.
Зараз в «Укравтодорі» розробляють оптимальну концепцію нового маршруту, пропозиції щодо реконструкції наявних ділянок дороги та будівництва нових, а також визначають вартість проекту.
У перспективі новий автобан Львів – Мукачево буде поєднуватися із словацьким автобаном R-2, а далі – із системою швидкісних доріг Словаччини, Чехії та Німеччини.
Додамо, що планується також будівництво Північного об’їзду Львова, який має стати частиною транснаціонального коридоруGO Highway, який поєднає українські чорноморські порти Одеси та Миколаєва з польським портом на Балтійському морі у Гданську.