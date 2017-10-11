У середмісті Львова Тарас Химич знімає кіно «Король Данило»
В історичних джерелах є лише скупі факти про життя Данила Галицького, але якою він був людиною, як мислив, як кохав, матимемо нагоду побачити його у фільмі львівського режисера Тараса Химича «Король Данило». Там він постане і в боях, і у власній спальні.
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«Ми беремо найактивніший період життя короля Данила, у 30 років і далі, тобто людина в розквіті сил, що він здобув, як зміг перемогти різними засобами супротивника і про те розкажемо дуже цікаво, не прямолінійно», ‒ розповів Тарас Химич.
Зараз саме знімають сцену масових боїв. Локація ‒ Львів, Бернардинський дворик. За сценарієм, Золота Орда вдирається у Київ.
«Класно, що ми львів’яни і робимо це у Львові, відтворюємо історію і кайфуємо, що ці стіни знову оживають, оживають образи ці із сивої давнини», ‒ додає режисер.
Король Данило, він же ж актор з Тернополя Сашко Алексєєв, мусить мати й бойові навички, тому активно тренується.
«Уже давно почав займатися гімнастикою, фрі-файтом, боксом і так до сьогоднішнього дня. Зараз ми займаємося верховою їздою саме для фільму навмисне. Дуже багато трюків я не можу виконати просто фізично, бо не встигну підготуватися. Тому багато трюків роблять каскадери», ‒ каже Сашко Алексєєв.
У Тарас Химича у ці дні знімаються каскадери, реконструктори і навіть титуловані бійці із Києва, Терпнополя та Львова.
«У нас будуть атаки на замок, взяття двох замків, падіння з драбин, будуть горіти, будуть люди випадати з веж і все інше», ‒ привідкриває таємниці каскадер групи «Ukrstunt» Ілля Юрчишин.
Зброю виготовляли на замовлення. Так само спеціально для зйомок будують середньовічне містечко за Львовом. Точну локацію наразі тримають у таємниці.
У роботі команда наближаються до середини, часто доводиться не спати по кілька діб. Тарас Химич паралельно монтує уже відзняті кадри.
Прем’єра «Короля Данила» у 2018 році.