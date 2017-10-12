Grand Prix Lviv Half Marathon 2017 пройде 29 жовтня у Львові
У неділю, 29 жовтня, у Львові пройде одна із довгоочікуваних міжнародних легкоатлетичних спортивних подій жовтня – Львівський напівмарафон 2017 (Grand Prix Lviv Half Marathon 2017). Цей спортивний забіг уже став щорічним та не тільки підтверджує статус спортивної столиці Львова, а й допомагає формувати туристичний імідж нашого міста.
Про це повідомляє mediastar.net
Grand Prix Lviv Half Marathon 2017 є частиною серії топових бігових подій в Україні. У 2017 році такі напівмарафони уже відбулись у Києві, Дніпрі, Одесі.
Львівський напівмарафон 2017 проводиться з метою популяризації та пропаганди здорового способу життя, розвитку спортивного туризму, заохочення людей до бігової активності, стимулювання росту спортивних досягнень серед населення Львова та України.
Цьогоріч у Львівському напівмарафоні 2017 братимуть участь 3000 бігунів не тільки з України, а й більше, ніж з 30 країн світу.
Організатором Grand Prix Lviv Half Marathon 2017 є ГО «Бігова Україна» спільно із Львівською міською радою.
Основними дистанціями напівмарафону для дорослих будуть такі: на 21 км, 10 км, 5 км, 2 км. Діти також зможуть взяти участь у забігу на таких дистанціях: 1000 м, 500 м, 100 м.
Усі охочі зможуть стати учасниками забігу незалежно від віку та фізичних можливостей. Для участі у Grand Prix Lviv Half Marathon 2017 потрібно зареєструватись на сайті події за посиланням: http://lvivhalfmarathon.org