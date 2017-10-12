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Львівські патрульні вперше пройшли курс контраварійного керування

12.10.2017 | Новини

Львівські патрульні поліцейські освоюють контраварійну їзду на службових машинах. Теоретичні заняття вже позаду. Тепер почалась практика на спеціально облаштованому полігоні. Наразі обрали 47 копів-водіїв ‒ по 10 з кожного батальйону, решта ‒ з так званих тактичних груп. Є навіть одна дівчина.

Про це повідомляє zaxid.net

Слалом, змійка, ковзання, об’їзд перешкоди, імітація заносу, задній хід на швидкості ‒ загалом десять вправ, які мають вміти повторити патрульні. Копи мають наїздити по 9 годин кожен на спеціальному полігоні на «Арені-Львів».

«Швидкість 30, а здається, що 80 з тими конусами», ‒ каже патрульний поліцейський.

Такі курси контраварійного кермування для львівських патрульних проводять вперше після реформи. Це проект європейської місії.

«З двох лишень занять, теорія і сьогодні практика, я вже зрозумів для себе багато того, чого не знав до сьогодні. В нас за два роки, на жаль, не проводились такі», ‒ визнає поліцейський Роман Смаль-Стоцький.

Ділитись досвідом приїхали викладачі-професіонали зі столиці. Такі курси відбули вже харківські та київські копи. Інструктори зізнаються: рівень водійської майстерності приблизно однаковий.

«Видно, що у хлопців мало досвіду. Багато хто прийшов в поліцію і там навчився керувати автомобілем. Нема в них відчуття автомобіля», ‒ говорить інструктор-викладач Володимир Апостолюк.

Зважаючи на особливості роботи, аварійні ситуації за участі машин із блимавками стаються часто. Брак водійського досвіду дається взнаки на службі.

«Спектр ушкодження транспортних засобів буває різний ‒ від банальних наїздів на перешкоду при недотриманні дистанції. Але іноді буває при перехопленні і погонях дуже суттєві ушкодження», ‒ розповів у коментарі ZAXID.NET керівник курсів контраварійного керування Олександр Федорчук.

На господарці патрульної поліції Львова є 81 службова автівка. Тільки цього року вже розтрощили близько десятка. Проте копи запевняють, що з їхньої вини потовкли лише одиниці.

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