Львівські патрульні вперше пройшли курс контраварійного керування
Львівські патрульні поліцейські освоюють контраварійну їзду на службових машинах. Теоретичні заняття вже позаду. Тепер почалась практика на спеціально облаштованому полігоні. Наразі обрали 47 копів-водіїв ‒ по 10 з кожного батальйону, решта ‒ з так званих тактичних груп. Є навіть одна дівчина.
Про це повідомляє zaxid.net
Слалом, змійка, ковзання, об’їзд перешкоди, імітація заносу, задній хід на швидкості ‒ загалом десять вправ, які мають вміти повторити патрульні. Копи мають наїздити по 9 годин кожен на спеціальному полігоні на «Арені-Львів».
«Швидкість 30, а здається, що 80 з тими конусами», ‒ каже патрульний поліцейський.
Такі курси контраварійного кермування для львівських патрульних проводять вперше після реформи. Це проект європейської місії.
«З двох лишень занять, теорія і сьогодні практика, я вже зрозумів для себе багато того, чого не знав до сьогодні. В нас за два роки, на жаль, не проводились такі», ‒ визнає поліцейський Роман Смаль-Стоцький.
Ділитись досвідом приїхали викладачі-професіонали зі столиці. Такі курси відбули вже харківські та київські копи. Інструктори зізнаються: рівень водійської майстерності приблизно однаковий.
«Видно, що у хлопців мало досвіду. Багато хто прийшов в поліцію і там навчився керувати автомобілем. Нема в них відчуття автомобіля», ‒ говорить інструктор-викладач Володимир Апостолюк.
Зважаючи на особливості роботи, аварійні ситуації за участі машин із блимавками стаються часто. Брак водійського досвіду дається взнаки на службі.
«Спектр ушкодження транспортних засобів буває різний ‒ від банальних наїздів на перешкоду при недотриманні дистанції. Але іноді буває при перехопленні і погонях дуже суттєві ушкодження», ‒ розповів у коментарі ZAXID.NET керівник курсів контраварійного керування Олександр Федорчук.
На господарці патрульної поліції Львова є 81 службова автівка. Тільки цього року вже розтрощили близько десятка. Проте копи запевняють, що з їхньої вини потовкли лише одиниці.