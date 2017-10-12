У криниці з левами на вул. Коперника планують відновити фонтан
У Львові реставрують криницю з левами на вул. Коперника, розташовану на перехресті з вул. Бандери. Наразі фігури левів демонтували, щоб очистити та відновити їх. Завершити реставрацію планують до кінця року, також думають над тим, як підвести до неї воду і відновити фонтан.
Про це повідомляє сайт zaxid.net
«Криницю з левами на вул. Коперника ми маємо реставрувати до кінця року. Фігури левів уже перевезли до майстерні, де їх чистять», – розповіла начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко під час наради в міськраді 11 жовтня.
У криниці планують відновити фонтан. «Раніше криниця мала живлення від природного джерела. Але з середини 1950-х років води в ній нема, тому треба обговорювати питання, як там влаштувати фонтан», – зазначила Онищенко.
Крім того, наразі фахівці вирішують, що облаштувати коло криниці – пішохідну доріжку чи спільну вело-пішохідну зону.
Додамо, що сучасний вигляд криниці, розташованої поблизу храму святого Лазаря на вул. Коперника, – так звана «ванночка», біля якої розташовані дві фігури левів. Кам’яні леви з гербами родин патриціїв Шольц-Вольфовичів та Кампіанів вирізьблені у XVII столітті скульптором Бернардом Дікембошем для старої львівської Ратуші.