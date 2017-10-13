Свято шоколаду у Львові розпочалося
Свято шоколаду “Національне свято шоколаду 2017″ у Львові – найсолодше свято країни розпочалося.
Про це повідомляє tamtour.com.ua
У 2017 році “Свято шоколаду” буде проходити протягом трьох солодких днів – з 13 по 15 жовтня.Відвідувачі “шоколадного дійства” зможуть побувати на ярмарку-презентації шоколадних виробів найкращих представників цієї індустрії, взяти участь в майстер-класах від професійних шоколатьє, поласувати шоколадними виробами ручної роботи, які запрезентують найкращі кондитерські Львова та всієї України, стати свідком створення унікальних скульптур з величезних брил шоколаду, поспостерігати за будівництвом Шоколадного міста, долучитися до різноманітних шоколадних забав.
Протягом п’яти днів “Свята шоколаду 2016″ буде працювати величезний Шоколадний Ярмарок, на якому виробники і представники шоколадної індустрії, кондитерські та майстерні шоколаду ручної роботи представлять свої вироби, зроблені спеціально до свята. Кожен охочий може власноруч виготовити свою шоколадну свічку разом з майстрами Львівської свічкової мануфактури.
Традиційно в рамках Національного Свята Шоколаду проходить Чемпіонат кондитерів-аматорів “Домашній кондитер”. До участі запрошуються всі, хто впевнений у своїх кулінарних здібностях і знає як зробити десерт, який здивує смаком і неодмінно сподобається вимогливому журі.