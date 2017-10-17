Кінофестиваль Wiz-Art оголосив переможців
У Львові завершився 10-й фестиваль короткометражного кіно Wiz-Art. Гран-прі фестивалю отримав фільм українського режисера Юрія Катинського «Післясмак», найкращим українським короткометражним фільмом стала стрічка Філіпа Сотниченка «Технічна перерва».
Про це повідомляє zaxid.net
Переможців фестивалю визначало міжнародне журі у складі угорської режисерки та кінопродюсерки – Терез Конц, української режисерки Світлани Шимко та австрійського продюсера Крістіана Дора. Своїх переможців визначили й глядачі фестивалю.
Переможці 10 Львівського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів Wiz-Art
Гран-прі фестивалю та володар призу глядацьких симпатій в українській конкурсній програмі
«Післясмак», реж.: Юрій Катинський, Україна.
Коментар журі: За легку та елегантну режисуру, чудове використання саспенсу та відверте зображення молоді.
Найкращий сценарій
«Товсті хлопці», реж.: Сарайос Прапапан, Таїланд. 2016
Коментар журі: За розумне та іронічне антивоєнне висловлювання.
Найкраща операторська робота
«Освітлення», реж.: Марціо Міранда Перез, Бразилія.
Коментар журі: За сміливе візуальне рішення і за креативне використання темряви.
Найкраща режисура
«Холодно і жарко», реж.: Марта Прус, Польща
Коментар журі: За зрілий режисерський голос і потужне візуальне втілення складної емоційної історії.
Найкращий український фільм
«Технічна перерва», реж.: Філіп Сотниченко.
Коментар журі: За свіжий та сміливий концептуальний підхід, блискучу акторську гру і соціальну емпатію.
Спеціальна відзнака міжнародної конкурсної програми
«Полонез», реж.: Аґнєшка Елбановська, Польща.
Коментар журі: За розумний і саркастичний погляд на культурне конструювання націоналізму.
«Блюз у середу», реж.: Софія Бош, Німеччина.
Коментар журі: За розширення прав та можливостей жінок різного віку і свіжий погляд на природу конфлікту.
Спеціальна відзнака української конкурсної програми
«Київ – Москва», реж.: Анна Любинецька, Чехія-Україна.
Коментар журі: За чуттєвий та делікатний режисерський підхід і бачення.
Приз глядацьких симпатій міжнародного конкурсу
«Француженка», реж.: Йоша Анємбе, Франція.