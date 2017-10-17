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Кінофестиваль Wiz-Art оголосив переможців

17.10.2017 | Новини

У Львові завершився 10-й фестиваль короткометражного кіно Wiz-Art. Гран-прі фестивалю отримав фільм українського режисера Юрія Катинського «Післясмак», найкращим українським короткометражним фільмом стала стрічка Філіпа Сотниченка «Технічна перерва».

Про це повідомляє zaxid.net

Переможців фестивалю визначало міжнародне журі у складі угорської режисерки та кінопродюсерки – Терез Конц, української режисерки Світлани Шимко та австрійського продюсера Крістіана Дора. Своїх переможців визначили й глядачі фестивалю.

Переможці 10 Львівського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів Wiz-Art

Гран-прі фестивалю та володар призу глядацьких симпатій в українській конкурсній програмі

«Післясмак», реж.: Юрій Катинський, Україна.

Коментар журі: За легку та елегантну режисуру, чудове використання саспенсу та відверте зображення молоді.

Найкращий сценарій

«Товсті хлопці», реж.: Сарайос Прапапан, Таїланд. 2016

Коментар журі: За розумне та іронічне антивоєнне висловлювання.

Найкраща операторська робота

«Освітлення», реж.: Марціо Міранда Перез, Бразилія.

Коментар журі: За сміливе візуальне рішення і за креативне використання темряви.

Найкраща режисура

«Холодно і жарко», реж.: Марта Прус, Польща

Коментар журі: За зрілий режисерський голос і потужне візуальне втілення складної емоційної історії.

Найкращий український фільм

«Технічна перерва», реж.: Філіп Сотниченко.

Коментар журі: За свіжий та сміливий концептуальний підхід, блискучу акторську гру і соціальну емпатію.

Спеціальна відзнака міжнародної конкурсної програми

«Полонез», реж.: Аґнєшка Елбановська, Польща.

Коментар журі: За розумний і саркастичний погляд на культурне конструювання націоналізму.

«Блюз у середу», реж.: Софія Бош, Німеччина.

Коментар журі: За розширення прав та можливостей жінок різного віку і свіжий погляд на природу конфлікту.

Спеціальна відзнака української конкурсної програми

«Київ – Москва», реж.: Анна Любинецька, Чехія-Україна.

Коментар журі: За чуттєвий та делікатний режисерський підхід і бачення.

Приз глядацьких симпатій міжнародного конкурсу

«Француженка», реж.: Йоша Анємбе, Франція.

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