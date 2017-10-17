E-ШКОЛА У ЛЬВОВІ: ЯК ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕТВОРЮЮТЬ УРОКИ НА ГРУ
Інтерактивні тести, 3D-моделі та відео із Youtube замість звичайної дошки та крейди. Як львівські школи першими в Україні запроваджують нові інформаційні технології у навчанні.
Про це повідомляє Твоє місто.
Львів став першим в Україні містом, де у школах з’явились мультиборди. Міська влада пообіцяла, що восени 2017 року таке обладнання отримає 96 шкіл міста. Тvoemisto.tv дізналося, як у школах використовують мультимедійні панелі, яке програмне забезпечення допомагає учням та вчителям створювати інтерактивні уроки, як це впливає на успішність і наскільки самі вчителі готові використовувати технології в роботі.
Ентузіасти
«Зараз 21-ше століття. Комп’ютер, телефон для нас – усе. Зараз навіть книжки переважно електронні, звичайні майже ніхто не читає», – каже учениця 8-го класу Надія. Вона навчається у загальноосвітній школі №7. Тут із грудня минулого року на хімії використовують мультимедійну дошку замість звичайної, а замість крейди – стілус.
Навчання стає цікавим та продуктивним
Нова техніка допомагає вчителю зосередити увагу учнів на предметі. «Різнокольорові малюнки, 3D-моделі, відео – це дітей дуже зацікавлює. Якщо поспостерігати за такими уроками, продуктивність їхня надзвичайно висока. Діти працюють 45 хвилин, коли на звичайному уроці півгодини – це вже висока продуктивність», – ділиться враженнями Оксана Назар, заступниця директора з питань організації навчального процесу середньої школи №66, що на Науковій. Вона зазначає, що такі заняття поєднують кілька видів пам’яті: візуальну, аудіальну, емоційну і тактильну. Так предмет краще засвоюється.
Навчання стає цікавим та продуктивним
Нова техніка допомагає вчителю зосередити увагу учнів на предметі. «Різнокольорові малюнки, 3D-моделі, відео – це дітей дуже зацікавлює. Якщо поспостерігати за такими уроками, продуктивність їхня надзвичайно висока. Діти працюють 45 хвилин, коли на звичайному уроці півгодини – це вже висока продуктивність», – ділиться враженнями Оксана Назар, заступниця директора з питань організації навчального процесу середньої школи №66, що на Науковій. Вона зазначає, що такі заняття поєднують кілька видів пам’яті: візуальну, аудіальну, емоційну і тактильну. Так предмет краще засвоюється.