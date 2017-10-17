29 жовтня Україна перейде на зимовий час
Перехід на зимовий час у 2017 році в Україні відбудеться 29 жовтня, оскільки, згідно з постановою уряду від 13 травня 1996 року, такий перехід відбувається в останню неділю жовтня.
«Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад», – зазначається у документі.
Літній і зимовий порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В СРСР перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався з 1981 року. Нині понад 110 країн світу переходять на літній і зимовий час.