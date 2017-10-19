На вихідних у Львові відбудеться Свято Сиру та Вина
З 20 до 22 жовтня у Палаці мистецтв та на подвір’ї Палацу Потоцьких, що на вул. Коперника, 17, пройде Свято Сиру та Вина
Фестиваль працюватиме протягом трьох днів: 20 жовтня, з 14.00 – 21.00, 21 – 22 жовтня, з 12.00 – 21.00 год.
«Гості зможуть відвідати великий Ярмарок сирів та вин, де буде представлена продукція як великих виробників та імпортерів, так і регіональні органічні продукти.
Чудові картини можна малювати не тільки фарбами, а й вином. Багаті відтінки червоного, багряного надихнуть на втілення найсміливіших задумів. Інсталяція з винних корків від Winecorkart. Презентація авторських мозаїк із корків ручної роботи. Презентація колекцій сумок та унікальних суконь із корків. Спеціально до свята буде влаштовано ленд-арт зону, де відвідувачі зможуть відпочити в атмосфері свята з рідними та близькими.
Протягом усіх днів діятиме розважальна програму для усієї родини. Дітей розважатимуть інтерактивні інсталяції від польського театру Wagabunda»,- розповіли організатори фестивалю.
Програма
20 жовтня 2017 року, п’ятниця
Головна музична сцена
14.00- 17.00 – запальні DJ-сети
17.30- 19.30 - LEMBERG ZEPP Tribute to LED ZEPPELIN
21 жовтня 2017 року, субота
Головна музична сцена
12.00 – 16.00 — запальні DJ-сети
14.00 – 16.00 — майстер-клас WinecorkArt
16.00 – 17.30 —Cover Band «Kadillac»
18.00 – 20.00 — гурт «Барви блюзу»
Гастрономічна сцена
14.00 -18.00 — презентація учасників Фестивалю та кулінарні майстер-класи
15.00 – День Сирника, на якому пригощатимуть смачним десертом, спеченим за традиційним рецептом
22 жовтня 2017, неділя
Головна музична сцена
12.00 – 16. 00 — запальні DJ-сети
16.00 – 21.00 — Beatles day
16.00 – 16.50 — Cover Band «Kadillac2
17.00 – 17.50 — Rock-Fellers
18.00 – 18.50 — Midnight Colours
19.00 – 19.50 — Святослав Сінчук BAND
20.00 – 21.00 — The Beatlevs
Гастрономічна сцена
14.00 – 18.00 — презентація учасників Фестивалю та кулінарні майстер-класи