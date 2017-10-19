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У Львові відзначають 150-річчя Львівського лікарського товариства за участю українських та польських медиків

19.10.2017 | Новини

19-21 жовтня за участю українських та польських медиків відбудеться низка заходів до 150-річчя Львівського лікарського товариства.

Про це повідомила прес-служба ЛНМУ ім. Данила Галицького.

Сьогодні, 19 жовтня, о 14:30 у холі теоретичного корпусу ЛНМУ імені Данила Галицького (м.Львів вул. Шімзерів, 3а, другий поверх) відбудеться брифінг з нагоди 150-річчя від дня заснування Львівського лікарського товариства.

19 ЖОВТНЯ 2017 Р. – ЧЕТВЕР

Урочисті Літургії для лікарів:

09.00 – 09.50      Гарнізонний храм  Петра і Павла, УГКЦ (вул. Театральна, 11)

10.00 – 11.00      Львівська Архікатедра Успіння Пресвятої Діви Марії (Пл. Катедральна, 1)

11.30 – 12.00      Покладання квітів до Монументу розстріляним науковцям у Львові на Вулецьких пагорбах

12.30 – 14.00      Покладання квітів на Личаківському цвинтарі

15.00 – 18.30      Урочисте відкриття наукової конференції та пленарне засідання «Історія Львівського лікарського товариства» (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Актовий зал, вул. Шімзерів, 3а)

20 ЖОВТНЯ 2017 Р. –  П’ЯТНИЦЯ

9.00 – 15.00            Наукова конференція

Готель «Львів», вул. В. Чорновола, 7:

  • Конференц-зал А: Секційні засідання «Кардіологія, кардіохірургія»
  • Конференц-зал Б: Секційні засідання «Трансплантологія»
  • Конференц-зал С: Секційні засідання «Радіологія»

Готель «Ріус», вул. Гнатюка, 12a:

  • Конференц-зал: Секційні засідання «Сучасна онкологія – виклики ХХІ століття»

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, вул. Шімзерів, 3а:

  • Актовий зал: Секційні засідання «Торакохірургія, пульмонологія»

12.00 – 14.00      Панельна дискусія «Міжнародний досвід лікарського самоврядування та реформ охорони здоров’я»

Департамент охорони здоров’я ЛОДА, Конференц-зал (вул. Конопницької, 3)

21 ЖОВТНЯ 2017 Р. – СУБОТА

9.00 – 13.00           Наукова конференція

Готель «Львів», вул. В. Чорновола, 7

  • Конференц зал А: Секційні засідання «Історія Львівського лікарського товариства»
  • Конференц зал Б: Секційні засідання «Торакохірургія»
  • Конференц зал С: Секційні засідання «Трансплантологія», різне

14.00 – 15.00      Відкриття пам’ятної таблиці та закриття конференції у місці першого засідання Львівського Лікарського Товариства. Міська Ратуша, сесійний зал (пл Ринок 1)

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