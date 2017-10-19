У Львові відзначають 150-річчя Львівського лікарського товариства за участю українських та польських медиків
19-21 жовтня за участю українських та польських медиків відбудеться низка заходів до 150-річчя Львівського лікарського товариства.
Про це повідомила прес-служба ЛНМУ ім. Данила Галицького.
Сьогодні, 19 жовтня, о 14:30 у холі теоретичного корпусу ЛНМУ імені Данила Галицького (м.Львів вул. Шімзерів, 3а, другий поверх) відбудеться брифінг з нагоди 150-річчя від дня заснування Львівського лікарського товариства.
19 ЖОВТНЯ 2017 Р. – ЧЕТВЕР
Урочисті Літургії для лікарів:
09.00 – 09.50 Гарнізонний храм Петра і Павла, УГКЦ (вул. Театральна, 11)
10.00 – 11.00 Львівська Архікатедра Успіння Пресвятої Діви Марії (Пл. Катедральна, 1)
11.30 – 12.00 Покладання квітів до Монументу розстріляним науковцям у Львові на Вулецьких пагорбах
12.30 – 14.00 Покладання квітів на Личаківському цвинтарі
15.00 – 18.30 Урочисте відкриття наукової конференції та пленарне засідання «Історія Львівського лікарського товариства» (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Актовий зал, вул. Шімзерів, 3а)
20 ЖОВТНЯ 2017 Р. – П’ЯТНИЦЯ
9.00 – 15.00 Наукова конференція
Готель «Львів», вул. В. Чорновола, 7:
- Конференц-зал А: Секційні засідання «Кардіологія, кардіохірургія»
- Конференц-зал Б: Секційні засідання «Трансплантологія»
- Конференц-зал С: Секційні засідання «Радіологія»
Готель «Ріус», вул. Гнатюка, 12a:
- Конференц-зал: Секційні засідання «Сучасна онкологія – виклики ХХІ століття»
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, вул. Шімзерів, 3а:
- Актовий зал: Секційні засідання «Торакохірургія, пульмонологія»
12.00 – 14.00 Панельна дискусія «Міжнародний досвід лікарського самоврядування та реформ охорони здоров’я»
Департамент охорони здоров’я ЛОДА, Конференц-зал (вул. Конопницької, 3)
21 ЖОВТНЯ 2017 Р. – СУБОТА
9.00 – 13.00 Наукова конференція
Готель «Львів», вул. В. Чорновола, 7
- Конференц зал А: Секційні засідання «Історія Львівського лікарського товариства»
- Конференц зал Б: Секційні засідання «Торакохірургія»
- Конференц зал С: Секційні засідання «Трансплантологія», різне
14.00 – 15.00 Відкриття пам’ятної таблиці та закриття конференції у місці першого засідання Львівського Лікарського Товариства. Міська Ратуша, сесійний зал (пл Ринок 1)