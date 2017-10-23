Юлія Паламар: «Якщо Ви вирішили йти вперед, то йдіть.Всі, хто хоче наздогнати, здоженуть»
Юлія Паламар – TOP-стиліст, власник студії краси та академії «Palamar GRP». Є технологом італійського бренду «KEMON». Професійно займається перукарською діяльністю більше 16 років. Юлія поділилася з журналом «РІА-Україна» своїм шляхом, що зробив її такою, як вона є. Також вона розповіла про студію краси «Palamar GRP» та рецепт успіху в б’юті-індустрії.
-Юлія, розкажіть, де Ви навчались і що саме спонукало до відкриття власного салону.
-Мріяла завжди бути перукарем або стоматологом. Враховуючи ті часи, вирішила поступати на перукарське відділення. Тато був настроєний скептично, не бачив професійного зростання в цій професії. Мріяв із мене зробити військову (посміхається). А ось мама підтримала в бажаннях. Вона була переконана, що потрібно займатися тим, чим хочеш. Є приклад: мама працює вчителькою молодших класів та має 32 роки стажу. Кожного дня йде на роботу із задоволенням. Головне – бути на своєму місці.
До Львова я приїхала в 2012 році, поступила у Вищу школу художнього моделювання. З того часу почалася моя перукарська кар’єра. Провчилася перший рік, їду додому і розумію, що я хочу працювати, ставити свої цілі та їх досягати. Тому доклала максимум зусиль, щоб на літніх канікулах відкрити маленький салон. Це допомогло мені зрозуміти: я обрала правильну професію.
Другий рік мого навчання був паралельно з роботою. Після закінчення художньої школи я поступила в Київський національний університет культури і мистецтва. Весь наступний час працювала і вчилася.
Завжди мала інтенсивне життя, а це означає шалений досвід, нові знайомства, які зробили мене такою, як я є.
-Хто підтримував у всіх ваших починаннях?
-Мене завжди підтримувала віра в те, що потрібно займатися тим, що любиш! Ніколи не мала чіткого плану дій. У певний період запитували, чи відкриватиму свій салон, і я не знала, що відповісти. Адже справді не розуміла до кінця, чи потрібно це на даному етапі життя. Але згодом я потрапила в салон. І в той період у моєму житті з’явилася людина, яка підштовхувала звільнитися з роботи й почати працювати на себе. Тому я спочатку взяла крісло в оренду, потім перейшла на партнерські умови (це тривало рік), а згодом відкрила салон на вулиці Пекарській, де сама вже була власником. Ще через рік у мене почали з’являтись учні, які приходили та казали: «О, я хочу навчатися саме у Вас!». Тоді я працювала уже технологом українського бренду T-LAB Володимира Тарасюка. Мені було 23 роки.
-Дизайн студії дуже оригінальний. Всі, хто приходить, одразу ж помічають особливу атмосферу, що тут панує. Розкажіть, хто Вам створював дизайн інтер’єру.
-Хочу сказати, що мене не було б, якби не люди поруч. У мене є клієнт, Ярослав Дикун, засновник студії дизайну та виробництва меблів DKN, який уже років вісім обслуговується у мене персонально. Кілька років тому, на початку своєї кар’єри, він поділився своєю мрією: створити та реалізувати дизайн для моєї майбутньої студії краси. Як тільки я вирішила відкрити свою нову студію, відразу звернулася до нього і довірилася його ідеї.
Завжди покладаюся на професіоналів і сама люблю, коли довіряють мені. Поряд лише фахівці, які одержимі своєю справою.
-За численними відгуками, у Вас працюють одні з найкращих майстрів у місті. Як знаходите та підбираєте персонал?
-Стратегія проста – я сама виховую перукарів для своєї студії, адже у мене функціонує академія Palamar GRP. Туди приходить багато учнів і я маю можливість навчати їх та кращих відбирати для себе! Постійно запрошую до співпраці партнерів по таких напрямках, як перукарство, іміджологія та фешн-стилістика. Таким чином, розширюю базу нових учнів та підвищую кваліфікацію майстрів, які вже працюють у моїй студії. Також я допомагаю їм розвиватися як особистостям, тому на базі нашої академії часто організовую різноманітні курси, майстер-класи та тренінги для саморозвитку.
-Чи ваші майстри проходять підвищення кваліфікації?
-Коли перукар приходить до мене у студію, ми разом з ним розробляємо йому план розвитку на кілька років, в якому чітко вказується, які необхідно пройти курси для підвищення кваліфікації. Всі майстри у нашій студії мають можливість кар’єрного зростання, починаючи з junior чи middle дійти до Senior та TOP-стиліста. Крім того, допомагаю обрати свій напрям роботи, в якому будуть досягати відповідного рівня. Я проти того, щоб майстер займався усім: і стриг, і фарбував, і зачіски робив, бо досвід показує, що професійно можна займатися та розвиватися у чомусь одному. Саме тому у моїй студії працюють окремо спеціалісти по чоловічих стрижках, жіночих, колористи і майстри по зачісках.
-Які види послуг є в салоні краси «Palamar group»?
-Кілька років ми працювали як класичний салон краси, у якому були представлені усі послуги: перукарство, манікюр та педікюр, масаж та візаж. Враховуючи сучасні тенденції в б’юті-індустрії, з липня я змінила концепцію своєї студії і обрала для себе розвиток лише в одному напрямку: у перукарстві. В студії будуть представлені усі види стрижок, фарбування, догляд, діагностика, профілактика та лікування волосся та шкіри голови.
-Розкажіть про ваші цілі та цілі «Palamar GRP».
-До кінця року планую розширити діяльність академії Palamar GRP.
У 2018 рік хочу освоїти нові техніки стрижок у креативного директора Richard Ashforth англійської всесвітньо відомої академії SACO. У найближчі 5 років побудувати мережу студій краси Palamar GRP по Україні і загалом стати вузькоспеціалізованою студією краси №1 в Україні.
-Як вважаєте, які ваші риси характеру допомогли при відкритті салону, а які зашкодили?
-Мені допомагає бажання рухатися швидко та динамічно. Я завжди відкрита до всього нового і готова експериментувати. Ці риси притягують багато потрібних людей, які допомагають та надихають. Відповідно, у моє життя приходять нові можливості, ідеї, проекти, що розширює свідомість та розвиває як особистість. Оскільки все в житті дуально, то часто через високу швидкість люди за мною не встигають. Тому інколи доводиться з кимось прощатися на шляху до цілі і йти далі.
-Чи важко управляти власним бізнесом? Адже Ви ще й і майстер…
-Зараз я є ТОП-стилістом і викладачем у своїй академії, а також техноголом італійського бренду KEMON, навчаю перукарів України роботі з брендом, прямувала до цього 16 років. Я пройшла усі щаблі, від найманого працівника до власника своєї студії. Тепер активно почала навчатися ефективному веденню бізнесу, бо зрозуміла, що закінчився час інтутивної та хаосної роботи.
У бізнесі дуже високі стандарти і виживають лише професіонали, тому сьогодні змінюю, систематизую та автоматизовую роботу у студії, виводжу її на новий рівень. Підключила до цього спеціалістів, які мені допомагають, тому зараз у нас революція!
-Що любите читати? Це книги по професії, психологічні чи, можливо, романи?
-Захоплююся Черчиллем, Джоан Роулінг, ми десь із нею перегукуємося. Люблю історії успішних людей. Приваблює психологія лідерства Олександра Висоцького. Інколи люблю почитати легкі романи.
-Головне в бізнесі…
-Головне – бути чесною перед собою…
Автор: Валерія Носковська