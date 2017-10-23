Львівщина анонсує промислову революцію для України: дізнайся більше на XVII Економічному форумі
Три дні залишається до старту у Львові однієї із найважливіших подій року в економічному житті нашої держави. У четвер та п’ятницю, 26-27 жовтня, у місті пройде XVII Міжнародний економічний форум, який цього разу матиме назву «Львівщина – локомотив промислової революції в Україні».
Що, насамперед, варто знати про цей представницький захід? XVII МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ – це:
- найважливіша подія для бізнесу та влади Західної України;
- близько 20-ти провідних експертів і фахівців державного та приватного сектору;
- 10 дискусійних панелей на найактуальнішу тематику;
- понад 2,5 тисячі учасників;
- близько 10 інвестиційних угод та документів у державному та приватному секторі;
- 4 локації.
Цьогоріч очікується вдвічі більша кількість учасників, порівняно із минулим роком – понад 2,5 тисячі осіб. Серед них – вище керівництво держави, іноземні інвестори, підприємці, дипломати, представники міжнародних фондів, банкіри.
У перший день на стадіоні «Арена Львів» учасники говоритимуть про реформи для економічного зростання, відкритість влади, імплементацію європейського досвіду у сучасних реаліях, прозорі відносини бізнесу та влади, а також боротьбу із корупцією на прикладі Львівщини. Окремі дискусії відбуватимуться щодо альтернативної енергетики і передового досвіду лідерів галузі, а також формування професійно-технічної кузні кадрів.
Наступного ж дня Форум матиме аж шість дискусійних напрямків: агропромисловий розвиток, енергетична політика, міжнародні відносини, експорт, туризм та інфраструктура. Дискусії відбуватимуться на чотирьох різних локаціях.
На секції про експорт українські та іноземні фахівці розглянуть пріоритети та основні завдання національної експортної стратегії, а також посилення зовнішньої конкуренції в сучасних умовах. У межах платформи, котра буде присвячена міжнародним відносинам, спікери говоритимуть про активізацію діалогу між владою, громадянським суспільством і міжнародними донорськими організаціями, а також політику регіонального партнерства. Окремим питанням дискусій буде енергетична політика, де учасники ділитимуться кращим досвідом у реалізації енергоефективних проектів, об’єктів альтернативної та відновлюваної енергетики, залучення інвестицій та міжнародну фінансову підтримку.
Туристична панель другого дня буде присвячена можливостям та перспективам залучення туристичних потоків із Азії, а також відкритості України до гостей Далекого Сходу. Агропромисловий напрямок Форуму зосередить увагу представників влади і бізнесу на продовольчій безпеці та здоровому харчуванні. А на останній, шостій секції, експерти розглянуть можливості Львівського регіону, як транспортного коридору між Європою та Азією, а також підпишуть меморандуми про співпрацю між залізницями та аеропортами одразу кількох країн.
Серед спікерів, участь яких очікується під час Форуму:
- Степан Кубів, Перший Віце-прем`єр міністр України;
- Володимир Омелян, міністр інфраструктури України;
- Олег Синютка, Голова Львівської ОДА;
- Наталія Микольська, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Торговий представник України;
- Максим Мартинюк, перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України;
- В’ячеслав Негода, перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
- Михайло Тітарчук, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України;
- Сюзан Косінські-Фріц, директор місії USAID в Україні, Білорусі та Молдові;
- Павел Словіковський, голова спільного моніторингового комітету Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020»;
- Дерон Білоус - міністр Економічного розвитку та торгівлі провінції Альберта (Канада);
- Влодзімєж Щурек - керівник Національної туристичної організації Польщі в Україні
- Райнер Бомба – статс-секретар Федерального Міністерства транспорту та цифрової інфраструктури ФРН;
- Джерзі Квєчінські – держсекретар Міністерства розвитку Республіки Польща
- Славомір Новак – в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України.
Окрім представників виконавчої влади, очікується участь народних депутатів, представників провідних українських та іноземних компаній, закордонних делегатів Німеччини, Китаю, Японії, Польщі, Хорватії, Великобританії, Канади та інших країн.
Детальна програма, а також акредитація для ЗМІ доступні на сайті: http://ief.com.ua/.
Чекаємо на Економічному форумі у Львові!
Та нагадуємо за акредитацію на сайті http://ief.com.ua/ (кнопка “Для ЗМІ”) !
Контактна інформація:
Сергій, 0980377994