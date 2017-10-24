24-й Форум видавців : яким він був?
Валентина Хамайко, ведуча програми «Сніданок. Вихідний» на телеканалі 1+1», сертифікований спеціаліст із пекарського мистецтва
На цьогорічному Форумі видавців я була присутня не лише як гість, а й як автор, адже презентувала свою книгу «Солодка неділя», де зібрані рецепти на кожну неділю року. Видання – свого роду кулінарний календар, тут можна знайти спосіб приготування смачного сезонного десерту. Це так чудово, коли у вихідний вдома панує приємна атмосфера: сім’я збирається за одним столом та смакує ароматну домашню випічку.
Активна робота над новинкою тривала півтора місяці. Є приємні відгуки, і це, безумовно, тішить. На цьогорічному Форумі придбала книгу для своєї донечки. У мене зараз катастрофічно не вистачає часу, але я обожнюю читати. Люблю історичні та автобіографічні книги: цікаво дізнатися про життєвий досвід. Колись могла півдня провести в компанії хорошої книги та ароматної кави. Форум видавців – це місце зустрічі з цікавими людьми, виняткова атмосфера, сюди необхідно приїхати, аби зарядитися енергією та надихнутися.
Юрій Назарук, креативний директор Холдингу емоцій «!Fest»
Форум видавців – одна із знакових подій для Львова. Це період, коли місто перетворюється в епіцентр, гарячу точку, де ти можеш багато кого зустріти. Я люблю неординарні книги. Є прихильником теорії: людина складається з того, що через себе пропускає за життя, – коли ти читаєш добрі книжки, то стаєш добрішим і цікавішим. Книжки – кайф. Останнє видання, яке «проковтнув», – «Викрадачі вогню» Стівена Котлера та Джеймі Уіла. Скажу, що прочитане змінює відношення до світу та надихає. Насправді подія надзвичайно пасує Львову, адже місто асоціюється з книгою, кавою та доброю музикою. Круто, що стільки цікавого відбувається, і все це навколо книжки.
Костянтин Воробйов, заступник генерального директора Vodafone Україна
Я киянин, проте вже більше двох років мешкаю у Львові. Форум видавців – це подія, яка мені дуже подобається: у його межах відвідую багато цікавих заходів. Читаю художню та бізнес-літературу в співвідношенні 50% на 50%. З останніх прочитаних книжок сподобався роман американської письменниці Айн Ренд «Джерело». Я поки що лише переходжу на читання україномовних книг, до прикладу, зараз взявся не просто за бестселер New York Times та Wall Street Journal, а й одну з найкращих книг 2015 року за версією Марка Цукерберга, яка входить до списку must-read-літератури Білла Ґейтса, – «Чому нації занепадають». Все більше людей читає, і це круто, адже формат Форуму дуже цікавий. Відверто скажу, що можу бути присутнім не на кожному заході, проте така подія надзвичайно важлива не лише для міста, а й для всієї країни.
Остап Дроздов, журналіст
Кожен Форум видавців у мене розписаний погодинно, адже другий рік поспіль я беру в ньому участь як автор. Цього року я презентував свій роман «№2», мав декілька автограф-сесій, інтерв’ю та інших подій, які так і не привели мене ні на другий, ні на третій поверх. Не купував нічого, хіба що приймав у подарунок. Я це люблю… Українських авторів читати радше мушу. Найбільше цікавлять польська література і тексти друзів.
Володимир Глащенков, куратор сектора бізнес-літератури Форуму видавців
Цього року у Львові відбувся черговий Форум видавців. Він став звичним атрибутом вересня, коли ми усі повертаємося з тривалого відпочинку і починаємо знову більш інтенсивно працювати над собою, своїм розвитком та вдосконаленням. Як правило, змінювати себе важко, цьому потрібно приділяти увагу, докладати зусиль, відходити від уже звичного літнього марнування часу на отримання насолоди. А Форум підштовхує нас до думки про необхідність отримання нових знань, компетенцій, знайомства з новими течіями, авторами, мислителями, читання нових книжок. Багатьом це не подобається, а ще декому дуже звично шукати не можливості для взаємодії й створення чогось кращого спільно, а критиканство і гру з «нульовою сумою». Саме перша і друга моделі поведінки пояснюють той стан середовища, в якому ми живемо. Цього року я зовсім по-іншому відкрив для себе Форум видавців – мені довірили координацію сектора бізнес, non-fiction літератури та кураторство за проведення заходів у його межах. І я зрозумів, наскільки складно команді Форуму стільки років утримувати такий рівень заходу при неймовірно малому обсязі підтримки та не завжди адекватній поведінці видавництв. Повертаючись у вересень, я бачу для себе Форум у образі щирої дівчини, яка уже має значний життєвий досвід, пройшла певні випробування, однак намагається зробити щось добре і корисне для всіх, із ким стикається. Інколи така доброта просто не цінується, і дехто намагається зловживати бажанням цієї хорошої молодої особистості, переслідуючи виключно власні інтереси. Форум видавців – знакова не лише для Львова, але і для України подія. Його рівень, глибина проникнення, тенденції, які він відкриває, ідентифікує інтелектуальний рівень суспільства. Тільки постійна освіта, читання сучасних праць світових геніїв та світил сучасності виведуть нас на більш високий рівень, зокрема і економічний. Сили та натхнення Вам у цьому, команда Форуму видавців!!!!