Променад з незнайомцем
24.10.2017 | Анонси
Любі наші панянки, у дні проведення Lviv Fashion Week у Львові, раді представити вашій увазі новий проект від ГО “Ділові Українські Жінки у Львівській області” “La promenade avec l’étranger” “Променад з незнайомцем”.
Окрім наших “Ранкових Кав”, де запрошеними гостями завжди є Ділова Українська Жінка, ми будемо проводити цікаві зустрічі із успішними,українськими мужчинами у невимушеній обстановці.
Із пригощанням у форматі “A la buffet” 26 жовтня о 15.00 нашим гостем буде корінний львів”яни СЕРГІЙ БОБАК – відомий архітектор, яким було реалізовано більше 150 проектів архітектури та дизайну, -ведучий експерт у телевізійних проектах “Один за 100 годин”(ТРК Україна) -”Дача” (ICTV) -член журі загально -українського архітектурного конкурсу “ARHIVISION”, -переможець у міжнародних тендерах, -концептер мережі преміум -салонів німеціких меблів та побутової техніки “Концепт ТИ”.
Тема зустрічі: “Сучасна жінка очима чоловіка, який творить красу” Сергій БОБАК, який безпосередньо дотичний до індустрії моди та стилю поділиться своїми думками та досвідом, на його думку у діалозі головною провідною творчою силою є сердечна чакра!
Саме пропускаючи через неї свій професійний набуток, рішення стають унікальними.
Модератором сніданку буде член ГО “Ділові Українські Жінки у Львівській області”], успішна бізнес леді у сфері нерухомості Саітлага Ярмолюк.
Пропонуємо активним та сміливим дівчатам й жінкам взяти участь у нашому заході та провести приємно та корисно час.
Реєстрація за номером 0977118477.