У Львові відкриють найбільший в Західній Україні магазин RESERVED
28 жовтня в торгово-розважальному комплексі Victoria Gardens відкриється найбільший в Західній Україні магазин брендового одягу RESERVED.
RESERVED – одна з найбільших світових мереж брендового одягу. І саме у Львові відкриється перший в Україні магазин RESERVED абсолютно нового формату. Це буде також і найбільший магазин бренду в Західній Україні.
RESERVED виводить свої нові магазини на новий рівень комфорту та обслуговування клієнтів та перетворює процес вибору та покупки нового одягу на приємний відпочинок. В новому магазині RESERVED вже традиційно будуть представлені колекції одягу для всіх: чоловічі, жіночі та дитячі. Оновлення колекцій планується кожні три тижні.
На відкритті нового магазину RESERVED в торгово-розважальному комплексі Victoria Garden можна буде не лише першим побачити новий концепт бренду та свіжі колекції. RESERVED пропонує своїм клієнтам здійснити свої fashion-мрії та стати моделями на модному показі просто в день відкриття. Буде кілька жіночих показів та дитячий. Щоб подати заявку на участь у жіночому або дитячому показі, організатори просять зареєструватися на сайті http://www.reserved.com/re/en/lvivopening та слідувати отриманим інструкціям. Учасників показу оцінюватиме професійне та суворе журі: відомий шоу-мен та ведучий Річард Горн та fashion-фотограф і модний експерт популярного телешоу «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк. Саме вони визначать двох переможців, які отримають сертифікат на навчання в найкращій модельній школі Львова OK’S model management. Також на подіум в новій колекції RESERVED вийдуть львівські селебрітіс – співачки, ведучі, моделі.
Відкриття нового магазину триватиме з 14 до 20 години. Поруч з магазином працюватиме beauty zone. Для наймолодших гостей приготували окрему дитячу локацію та пізнавальні розваги від професійних аніматорів.
Чоловікам також буде цікаво: організатори обіцяють привезти Ferrari F430 Spider Super Veloce та розіграти серед усіх присутніх неймовірний клубний відпочинок тривалістю в цілий вікенд: найкращі клуби міста, найкращі моделі, найкращі авто.
Також на відкритті RESERVED свій DJ-сет відіграє Річард Горн.
RESERVED заснований у 1999 році. Вже працює понад 500 магазинів по всій Східній та Центральній Європі. Бренд пропонує легкий, вишуканий та доступний одяг для жінок, чоловіків та дітей. Дизайнери RESERVED швидко перетворюють натхнення та світові тенденції з подіуму у відмінні колекції. Нові моделі надходять в магазини кожні три тижні.
RESERVED також відомий своїми приголомшливими рекламними кампаніями. Кожного сезону бренд запрошує найкращих топ-моделей для просування своїх колекцій. Обличчями бренду вже були Карa Делевінь, Джулія Стегнер, Фріда Густавсон, Фрея Бега Еріхсен, Джеррі Холл, Ліззі Джаггер, Джорджія Мей Джагер, Май Джейґер та інші. Цього року RESERVED представляє найвідоміша британка Кейт Мосс.