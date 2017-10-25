Любить-не любить. Зрада. Дієта. Гормони. Або чому лебеді вірніші за людей?
Зрада – це поняття психології, генетики чи вплив гормонів на нашу поведінку? І до чого тут дієта? – скажете ви. Це виключно проблема «психологічних джунглів» чи ендокринологія та дієтологія теж мають тут своє слово?
Сьогодні все більше і більше існує теорій та аргументів, які пояснюють часту зміну партнерів та подружню зраду. Таку поведінку науковці пов’язують із генетикою, а також з впливом вазопресину.
Вазопресин (антидіуретичний гормон), або, як його ще називають, «гормон щасливого подружжя», відповідає за регуляцію діурезу в нашому організмі, а некласична його функція – це вплив на прив’язаність партнерів один до одного. Вазопресин також відповідає за те, як сильно ми опікуємо своє потомство та оберігаємо власний простір. У мужчин вазопресин відіграє вирішальну роль в прив’язаності до партнерки. Саме тому чоловіки відчувають обов’язок оберігати кохану від усіх загроз та негараздів. Генетика говорить: лише 3% homo sapiens здатні жити в моногамії. Мутація генів V1aR i DRD4, які відповідають за незрадливість, робить практично неможливим «кохати один одного, поки смерть не розлучить вас». Існує два варіанти мутації. При першому чоловіки ніяк не можуть знайти партнера для спільного життя, але коли остаточно зроблять свій вибір, то це вже назавжди. Ті, у кого другий варіант мутації, на жаль, також довго не здатні знайти собі пару, а коли все ж таки знайдуть, імовірність подружніх зрад буде дуже високою. Високий рівень вазопресину дозволяє тривало утримувати відчуття комфорту поряд із коханою людиною. Науковці з Каролінського університету Швеції довели: саме чоловіки з високим рівнем вазопресину були більше задоволені якістю подружнього життя, ніж із низьким. Існує теорія, що чоловічі зради можна вилікувати, застосовуючи гормон окситоцин, але дослідження тривають. Рівень окситоцину зростає, коли ми обіймаємо один одного та кохаємося. Може, це насправді є рецептом для щасливого подружжя?
Як утримати рівень вазопресину? Перше і, мабуть, єдине в даному випадку правило – це грамотне наводнення організму. Існує декілька правил, яких варто дотримуватися.
Вода повинна бути джерельна негазована або мінеральна негазована. Мінералку можна пити 2-3 рази на тиждень, джерельна вживається без обмежень. Для визначення того, що саме ви купуєте, варто звернути увагу на етикетку, де завжди вказують ступінь мінералізації. Якщо кількість мінеральних складників на літр є меншою, ніж 500, тоді це вода джерельна. Якщо 500-650, – столова або низькомінералізована. Якщо 650 і більше, – мінеральна.
Існує два правила розрахунку кількості води на день:
1. На перші 10 кг маси тіла треба випити по 100 мл, тобто отримуємо 1000 мл.
На другі 10 кг маси тіла – 50 мл = 500 мл.
Для визначення, скільки припадає на решту кг маси тіла, розраховуємо: 20 мл на 1 кг.
Наприклад, при масі тіла 100 кг потрібна наступна кількість:
10*100+10*50+ 20*80 = 1500 + 1600 = 3100 мл води на добу
2. Інша формула значно простіша – 35 мл води * кг маси тіла.
Отже, любіть і напувайте один одного чистою, як кришталь, водою та позитивними емоціями!
Автор: Злата Чайківська