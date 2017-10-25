Наш топ найкращих книжок 24-го Форуму видавців
Автор: Дмитро Плахта
Форум видавців у Львові – подія, яку щороку з нетерпінням чекають не лише затяті книгомани, а всі львів’яни та гості міста. Цьогорічний 24-й Форум запропонував своїм відвідувачам більше тисячі найрізноманітніших заходів: від презентацій, дискусій і майстер-класів до вистав, кінопоказів та концертів. Кожного вечора доводилося засиджуватися перед програмою наступного дня, плануючи, куди б навідатися завтра. Добряче прийшлося поламати голову, як усе встигнути відвідати, жаліючи, що не до снаги людині перебувати у двох, трьох, а то й чотирьох місцях одночасно. Програма, як завжди, була насичена, тому ярмарок для багатьох відвідувачів став чотириденним інтенсивом, який, на жаль, минув дуже швидко.
Як і зазвичай, теми обговорень на Форумі видавців не обмежувалися лише літературою, а охоплювали загалом сфери пошуку нових можливостей та знань. Сотні зустрічей та лекцій були спрямовані на розвиток у різних галузях. Зокрема, події розділили на три кластери: освіта, здоров’я, креативні індустрії. Крім цього, були тематичні блоки, присвячені урбаністиці, бізнесу та економіці, історії, науці й технологіям, кулінарії тощо. Словом, за час книжкового фестивалю кожен міг знайти щось своє.
Ажіотаж навколо Форуму видавців не може не радувати. Це вкотре доводить, що книга жива й житиме вічно. Літературне життя вирує, вписуючи все нові імена в історію української літератури. Десятки тисяч книжок було придбано, що дуже тішить. Навіть за нинішніх скрутних часів найстаршу книжкову виставку країни продовжують організовувати, видавці далі випускають якісні книжки, а українці їх купують, незважаючи на те, що гаманець суттєво порожніє після відвідин ярмарку. Шкода, що минули часи, коли на Форумі книги коштували дійсно суттєво дешевше, ніж у книгарнях. Чимало видавництв грішать спеціальним підвищенням цін, прагнучи нажитися під час заходу.
Як щодо якості самих книг? Очевидно, що далеко не всі автори та видавництва могли б отримати за свої проекти оцінку «відмінно». Не буду зараз бавитися у великого критика, а просто відзначу тенденцію, на якій наголосив у особистій розмові один письменник: «Треба розуміти, що чимало з нових книжок зроблені нашвидкуруч. Абияк написаний текст, ще гірше він відредагований. На додачу ще й дизайн як-небудь оформлений. Тим не менше цю книжку спішать видати до Форуму видавців, аби там її презентувати і щоб там вона належним чином продалася. Хоча насправді ні за формою, ні за змістом ця книжка не є довершеною».
Також про ще одне спостереження, яке за 24 роки Форуму утвердилося в сталу тенденцію. Чимало видавництв навіть не задумуються над тим, щоб грамотно оформити свій стенд. Вони попросту розкладають книжки і чекають на покупців. Ще гірше, якщо продавець починає горланити на весь Палац мистецтв про свій «світовий бестселер, справжній мегахіт, який можна придбати тільки тут і зараз». Звідси і атмосфера своєрідної «барахолки», від якої книжковий ярмарок не може ніяк спекатися. Слід розуміти: одна справа – торгувати на книжковому ринку біля пам’ятника Федорову (не в образу сказано, адже тут справді своя атмосфера), а інша – презентувати видавництво на Форумі видавців, що є зовсім іншим рівнем. Справді гарно оформлених стендів на цьогорічному ярмарку було обмаль.
Тим не менше Форуму видавців хочеться співати тільки оди, адже це справжнє книжкове свято, яке, на жаль, уже завершилося. Будемо сумувати та чекати наступного року. Клопотів до тих пір у книгоманів вистачає. Треба ж ще перечитати всі новинки, які поповнили наші домашні бібліотеки у Львові.
А ми тим часом приготували для вас свою окрему «читанку», оформлену в традиційному форматі рейтингу. Тема цього «топу», як ви вже зрозуміли, інспірована нещодавнім святом книги у Львові. Отож, пригадаймо найкращі видання, представлені на 24-му Форумі видавців у Львові. «Топ», звичайно, символічний і суб’єктивний, проте при наступних відвідинах книгарні цілком може стати у пригоді. До речі, уже другий рік поспіль гран-прі премії «Найкраща книга Форуму» не було присуджено жодній книзі. Отож від виділення найкращих серед найкращих утримаємося і ми. У кожного власні смаки, тому цьогорічні новинки Форуму розташовані не за принципом п’єдесталу, а у довільному порядку.
1. Сергій Жадан. «Інтернат»
Однією з найбільш очікуваних подій на Форумі видавців була презентація нового роману Сергія Жадана «Інтернат» про те, як змінилося життя людей, коли на Сході України почалася війна.
«…Одного разу, прокинувшись, ти бачиш за вікном вогонь. Ти його не розпалював. Але гасити його доведеться й тобі… Січень 2015 року. Донбас. Паша, вчитель однієї зі шкіл, спостерігає, як лінія фронту неухильно наближається до його дому. Стається так, що він змушений цю лінію перетнути. Щоби потім повернутись назад. І для цього йому щонайменше потрібно визначитись, на чиєму боці його дім…».
За словами Сергія Жадана, «Інтернат – це одна з локацій роману. Але, разом із тим – це ще й метафора. Метафора світовідчуття, метафора загубленості, недолюбленості врешті-решт». «Цю книгу добре було б прочитати людям, які ніколи не були на українському Сході, які складають своє враження про Донбас та українсько-російську війну виключно з повідомлень ЗМІ та загальних настроїв у соціальних мережах», – резюмує автор.
На церемонії вручення премії «Найкраща книга Форуму» цей роман переміг у номінації «Сучасна українська проза».
2. Христя Фріланд. «Плутократи. Епоха нових багатих і занепад старої системи»
Черговий книжковий сезон, як завжди, багатий на нові книги у жанрі non-fiction. У першу чергу, хочеться виділити український переклад книжки «українського міністра у Канаді». Йдеться про Христю Фріланд – канадку з українським корінням, яка зараз очолює Міністерство закордонних справ в уряді Джастіна Трюдо. Нагадаємо, що до початку політичної кар’єри Христя була знана в світі лише як журналістка і письменниця. Не дивно, що літературні відзнаки вона продовжує збирати досі.
Про що ж книга? «Сучасні багатії перетворилися на глобальну спільноту рівних: у них більше спільного між собою, ніж зі співвітчизниками. Цей новий клас два десятиліття досліджувала Христя Фріланд. Через численні інтерв’ю авторка препарує життя плутократів з глибоким розумінням і навіть співчуттям. Йде слідами російських, мексиканських, індійських олігархів під час буму приватизації, показує гендерні відмінності між «жіночим» середнім класом і «чоловічою» елітою нагорі. Фріланд розповідає, чим відрізняються нинішні багатії від колишніх рантьє, звідки в них гроші і навіщо вони займаються благодійністю. Зокрема приділяє увагу й українським мільйонерам, які теж ухопили ласий шматок пирога», – так зміст книжки резюмують її українські видавці.
3. Оксана Кісь. «Українські жінки у горнилі модернізації»
Де були і що робили жінки у вирішальні моменти історії України? Як вели себе під час примусової колективізації? Як переживали нацистських окупантів? Чи боролися з радянською владою у національному підпіллі? Як здолали Голодомор? Що для них означало «бути жінкою» у ті часи?
Війна спонукала українок відчути себе громадянками, взявши до рук зброю, стати пліч-о-пліч з чоловіками у боротьбі за нове життя. Але ролі жінок того часу виходили далеко за рамки шаблонного набору «жертва, героїня або зрадниця». Над книгою під загальною редакцією Оксани Кісь працювали ще з десяток українських «історикинь», зокрема Мар’яна Байдак, Ольга Бежук, Олена Стяжкіна та інші.
До речі, це не єдине видання, яке на Форумі презентувала львівська дослідниця Оксана Кісь. Також тут відбувся дебют її ґрунтовного дослідження «Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти». Ця книга «про невидиму жіночу дієздатність – жіночі стратегії пристосування, виживання і протидії руйнівному впливу таборів на особистість невільниць». По суті, це перше історико-антропологічне дослідження повсякденного життя українок-політв’язнів радянських концентраційних таборів.
Оксана Кісь наголошує, що її книжка не тільки для науковців та істориків, а й для ширшого загалу. Значна частина обсягу видання – це фрагменти та цитати зі спогадів колишніх невільниць. «Зроблено це було для того, щоб дати голос тим жінкам. Цією книгою я намагалася дати їм шанс бути почутими ширшою аудиторією», – відзначає авторка.
4. Катажина Котинська. «Львів: перечитування міста»
«За останні роки змінилася насиченість ринку книжками про Львів. Якщо раніше я встигала переглядати всі новинки хоча б по діагоналі, то тепер, поглянувши на книжкові полиці тематичних видавництв, розумію, що на всі книги елементарно не вистачить часу – доводиться вибирати. І це добре та правильно», – відзначила польська дослідниця Катажина Котинська під час презентації своєї новинки «Львів: перечитування міста». Ця книга – спроба авторки відшукати образ Львова в літературі XX і XXI століть, що творилася різними мовами. Україномовне видання праці Катажини Котинської вийшло через два роки після публікації оригіналу польською.
5. Вітольд Шабловський. «Кулемети й вишні. Історії про добрих людей з Волині»
Цьогорічний Форум був багатий на новинки, цікаві поціновувачам художнього репортажу. Тут і український переклад книжки легенди польського репортажу Ганни Кралль «Випередити Господа Бога», і переклад Роберта Каплана «На схід, до Тартарії. Подорожі Балканами, Близьким Сходом і Кавказом».
Австрійський репортер Карл-Маркус Ґаус опинився у центрі уваги під час двох презентацій. По-перше, він презентував свою «Європейську абетку» в перекладі українською Юрка Прохаська. А по-друге, в українському перекладі вийшла також його ще одна книжка. Йдеться про «Собакоїди та інші люди» – репортаж про ромів у Словаччині.
Однак чільне місце у нашому символічному рейтингу ми віддали книжці Вітольда Шабловського «Кулемети і вишні. Історії про добрих людей з Волині». Відомий польський репортер розповів про свої мандри Волинню і Польщею, під час яких він шукав свідків. У книзі він намагається довести, що загальнолюдське важливіше, ніж національне.
6. «Корона, або Спадщина Королівства Руського»
І знову акцентуємо увагу на історичній книзі. Новинка Бібліотеки газети «День» пропонує свіжу оптику для ключових подій української історії. Традиційно книжка складається з декількох десятків статей відомих (і не тільки) українських істориків, журналістів, одним словом, дослідників.
«Корона, або Спадщина Королівства Руського» має на меті переосмислити витоки і саму природу української державності. Йдеться про звернення до минулого з позиції сучасності. Книжка в найширшому історичному контексті розкриває проблему відповідальності еліти та народу.
Основний ідеолог видання головний редактор газети «День» Лариса Івшина наголошує: «Книга стане відкриттям навіть для заглиблених в історичні контексти. Не варто боятися закидів, що історію «переписують». Важливо те, що її треба «передумувати». Історія – не «теорема», яку досить один раз довести. Вона «живе» у формі постійних перетлумачень та інтерпретацій. Книга «Корона, або Спадщина Королівства Руського» пропонує саме ті сенси, які потрібні українському суспільству сьогодні. Це – книга-«домкрат» для суспільної думки, книга, яка ставить історію в позицію активного діалогу з суспільством».
7. Генрі Марш. «Ні сонце, ані смерть. Зі щоденника нейрохірурга»
На Форум видавців приїхав британець Генрі Марш, аби презентувати свою новинку «Ні сонце, ані смерть. Зі щоденників нейрохірурга». Це друга книга всесвітньовідомого нейрохірурга і письменника. Цікаво, що українці прочитають її одними з перших. Переклад книги, яка вийшла у «Видавництві Старого Лева», здійснила письменниця Катерина Міхаліцина.
Генрі Марш не боїться визнати: лікареві вкрай важко бути чесним, болісно говорити про свої помилки. У книжці автор зібрав особисті мемуари, що вражають відвертістю, мудрістю та літературною майстерністю. Автор розмірковує про сенс людського існування, про суть праці лікаря, труднощі професії й про те, чим може обернутися відчайдушне бажання продовжити пацієнтові життя за всяку ціну.
8. Філіп Сендс. «Східно-Західна вулиця. Повернення до Львова»
Цьогорічним рекордсменом по здобутих нагородах на Форумі видавців стало «Видавництво Старого Лева». Не дивно, що в нашомурейтингу настільки багато книжок саме його. На черзі «Східно-Західна вулиця. Повернення до Львова» Філіпа Сендса.
У книжці британського юриста-міжнародника з львівським корінням також порушується тема міста Лева. Ця книга відкриває для нас досі не знаний Львів правозахисників.
Автор працював над книгою понад 7 років. Чому Львів став точкою відліку сучасного міжнародного права? Яке відношення до цього мають найвидатніші юристи-міжнародники Лаутерпахт і Лемкін, чиї зусилля призвели до того, що терміни «злочини проти людяності» та «геноцид» включили до суду в Нюрнберзі?
Вибудовуючи потужну подорож-медитацію, в якій на шляху пам’яті злочини й провини залишають шрами у поколіннях, із прогалинами, що завжди будуть таємницями інших, автор врешті знаходить і для себе несподівані відповіді на питання про свою сім’ю.
9. «Антологія української поезії XX століття. Від Тичини до Жадана»
Не обділили на Форумі видавців і поціновувачів поезії. «Антологія української поезії XX століття» – розширений і відкоригований варіант видання 2016 року, упорядником якого є відомий український поет і директор «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Іван Малкович.
Сюди увійшли знакові поезії найпомітніших українських поетів ХХ століття – від Тичини до Жадана. Це найкомпактніша за формою й одна з найповніших за текстами українська поетична антологія. У книзі 2016 сторінок – оформлена вона у зручному «кишеньковому» форматі.
10. Тимур Ворона. «Стартап на мільйон. Як українці заробляють на технологіях»
І ще раз про non-fiction. На церемонії вручення премії «Найкраща книга Форуму» у номінації, присвяченій українським представникам цього жанру, відзначили книжку Тимура Ворони «Стартап на мільйон. Як українці заробляють на технологіях».
Це збірка з чотирнадцяти історій успішного українського IT-бізнесу. Видавці книжки її резюмують так: «Тим, хто цікавиться темою бізнесу в літературі, напевно знайомі історії таких компаній, як Apple, Nike, Starbucks або програми SpaceX. Ми з цікавістю спостерігаємо за закордонними інноваційними стартапами, часом не підозрюючи, що в Україні теж знайдеться кілька компаній, чий успіх можна сміливо приводити як приклад.
Так з’явився «Стартап на мільйон» — книжка про нове покоління українців, які ризикнули відкрити свій бізнес та заробили на ньому мільйони. Вона розкриває секрети Depositphotos, Genesis, Macpaw, Prom.ua, Rozetka.ua, Jooble, Приватбанк та інших успішних компаній».