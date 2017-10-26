Маркіян Бедрій: «Головне – це якість…»
Маркіян Бедрій — власник кав’ярень «Світ Кави» та виробництва свіжообсмаженої кави. Він був одним із перших, хто привчав українців, зокрема львів’ян, до якісного міцного напою.
Як виникла ідея створення «Світу Кави»?
Вона з’явилася ще у 1998 році. Тоді не було багато кав’ярень. А коли мені випала нагода скуштувати справжньої кави, то вирішив, що потрібно донести і нашим людям її смак. Все почалося з маленької крамнички, де можна було придбати свіжообсмажені зерна додому та спробувати те, що купуєш.
Для львів’ян ранок починається з чашки цього напою. Яку каву полюбляють пити?
90 % українців та росіян п’ють каву, де є 50% молока. Це капучино, латте, мак’ято… А от львів’яни люблять чорне міцне еспресо. В нас багато сортів кави, і постійні клієнти вже мають свої вподобання. І тоді я вже розумію, що працюю недаремно і людям не все рівно, що вони п’ють. Це, напевно, відрізняє львів’ян від українського споживача загалом.
А яку каву любите пити Ви?
Швидше за все це еспресо…
Існує багато різновидів зерна. Що обираєте Ви?
Я багато буваю в «кавових країнах». Спілкуюся з трейдерами та власниками ферм. Ціна на якісний напій суттєво зростає щороку.
Улюблена кава для мене — мабуть, із Ефіопії. Я люблю Африку, людей, які там живуть, це вільний народ. Просто неймовірна країна. Я б із задоволенням поїхав туди на довший час. Тільки в Ефіопії я почав розуміти волонтерство. Коли допомагаєш, то одразу ж бачиш результат. Це не межа бідності, це набагато гірше… При тому вони посміхаються, вони щасливі, вони люблять, народжують дітей. Вони щирі, а їхні очі блищать… Я вже чотири роки відвідую Ефіопію і кожного разу приводжу звідти якісну каву. В «Світі Кави» ми багато її варимо, ще більше обсмажуємо, і, напевно, далі кількість лише збільшуватиметься. Кава з цієї країни дуже багатогранна та різна… Власне, Ефіопія — батьківщина напою, єдине місце, де зерно падає в землю й саме проростає.
Які види є в «Світі Кави»?
Походженням із Ефіопії. Цього року з’явиться близько п’яти різних зерен. Будуть різні методи обробки, відображатимуться різні регіони і різні профілі.Будуть представлені Кенія, Бразилія, Гондурас, Сальвадор.
Кажуть, що найкраща кава в Італії. Це міф?
Так… (посміхається). Адже в Італії кава не росте. Там немає дорогого зерна.
Яка ж вона, правильна кава? Відповідь на це питання точно знає власник атмосферного закладу «Світ Кави».
Її можна відчути на смак. Коли обираю каву, то здебільшого нам накривається на стіл до 13 видів. Її заливають гарячою водою, і 8-9 хвилин напій вивчають: оцінюють кислотність, баланс, присутність чи, навпаки, відсутність дефектів. Спробувавши каву, можна відчути смак дерева, паперу… Це ціла наука.
Автор: Носковська Валерія